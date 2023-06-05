【虛擬銀行】ZA Bank推「加息星期二」存款限時優惠 1個月定存最高可賺3.8厘

ZA Bank宣布推出「加息星期二」存款限時優惠，每逢星期二在 ZA Bank App 內派發存款加息劵，港元1個月定存最高可賺3.8 厘。「3.8 厘」包含1個月港元定存基礎年利率0.1厘與高達3.7厘1個月港元定存加息券。1個月港元定存基礎年利率為2023年6月2日的利率。

【2023消費券】即日起接受新登記、轉會 各大儲值支付工具優惠一覽【下一頁】

【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

活動將於即日起至2023年8月31日期間，逢星期二進行，現有ZA Bank用戶只需透過ZA Quest抽扭蛋，就必定可獲得港元及美元存款加息券各 2 張（共 4 張）。ZA Bank每星期將派發不同的存款加息券，而今個星期二（ 6 月 6 日）的加息券將包括高達3.7厘港元1個月定存加息券及高達4.4厘美元 1 個月定存加息。

【青姐話】波動市 考理智

【大行點睇】時富：澳門博彩業逐漸復甦 銀娛一年目標價60元【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：鄭日棱