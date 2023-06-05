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【虛擬銀行】ZA Bank推「加息星期二」存款限時優惠 1個月定存最高可賺3.8厘

理財智慧 18:02 2023/06/05

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ZA Bank宣布推出「加息星期二」存款限時優惠，每逢星期二在 ZA Bank App 內派發存款加息劵，港元1個月定存最高可賺3.8 厘。「3.8 厘」包含1個月港元定存基礎年利率0.1厘與高達3.7厘1個月港元定存加息券。1個月港元定存基礎年利率為2023年6月2日的利率。

【2023消費券】即日起接受新登記、轉會　各大儲值支付工具優惠一覽【下一頁

【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

活動將於即日起至2023年8月31日期間，逢星期二進行，現有ZA Bank用戶只需透過ZA Quest抽扭蛋，就必定可獲得港元及美元存款加息券各 2 張（共 4 張）。ZA Bank每星期將派發不同的存款加息券，而今個星期二（ 6 月 6 日）的加息券將包括高達3.7厘港元1個月定存加息券及高達4.4厘美元 1 個月定存加息。 

【青姐話】波動市 考理智

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撰文：鄭日棱

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加息 銀行 香港 港元 虛擬銀行

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