【ESG】投資ESG基金門檻低至1元 有機會贏取萬元激賞

▲ 再生能源及環保ESG基金受捧

綠色金融漸普及化，銀行為促進ESG（環境、社會及管冶）發展，容許投資ESG零售基金入場費低至1元；且有機會參與抽獎，贏取1萬元禮品卡。

恒生 （00011） 回應本報查詢指，現時共提供超過50隻證監會認可的ESG基金，供個人銀行客戶認購。在該行提供的多款ESG基金當中，恒生客戶較偏好主題性的ESG基金，例如可再生能源及環保概念等，ESG的選股準則亦逐漸深化，以及融入至傳統的區域性基金中，供投資者選擇。

發言人又指，另外，恒生投資管理有限公司亦提供三隻指數型ESG基金，包括兩隻ETF： 恒生A股通低碳指數ETF （03038） 、（人民幣：83038），恒指ESG增強精選指數ETF （03136） ；以及一隻零售基金 、恒生可持續發展企業指數基金。

恒生設專頁 提供ESG投資資訊

為配合客戶的投資理財需要，恒生個人銀行客戶由今年4月1日起至6月30日，透過該行基金投資戶口，經網上認購ESG主題基金，可額外獲得一次抽獎機會，有機會贏取1萬元Apple Store禮品卡，詳情可瀏覽銀行有關網頁。

談及投資金額，恒生指，客戶透過該行基金投資戶口，經網上認購金額低至5000元； 透過旗下SimplyFund戶口，經網上認購金額更低至1元；至於參與基金每月投資計劃，每月供款低至500元。

發言人補充，為加深投資者對ESG投資的認識，恒生特意設立ESG可持續投資專頁，為投資者提供ESG投資簡介及資訊。除了ESG基金外， 恒生亦提供ESG相關的股票掛鈎投資及綠色債券。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪