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【618購物節】阿里巴巴菜鳥集運升級港物流保障、逾時送貨賠最多60人幣　另派700萬元物流優惠

股市 16:07 2023/06/05

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【618購物節】阿里巴巴菜鳥集運升級港物流保障、逾時送貨賠最多60人幣　另派700萬元物流優惠

內地年中電商促銷節618活動開鑼，阿里巴巴 （09988） 菜鳥集運宣布，將升級香港物流保障措施，包括次日達、晚到必賠服務，每單最高賠款可達60元（人民幣，下同），以及向香港用戶派送共超過700萬元的物流紅包優惠。

現時用戶可以根據自己的需求，選擇在菜鳥驛站或自提櫃自提包裹，或使用送貨上門服務，物流保障方面，若集運倉倉發的包裹假如沒有在約定時間送到自提點或用戶手中，系統將自動在淘寶APP上以物流紅包或現金紅包的形式將運費原額奉還至用戶賬戶內，每單最高賠款可達60元。

1元購菜鳥藍卡換取紅包禮遇

此外，菜鳥集運將向香港用戶派發物流優惠，第一波紅包於6月2號推出，香港地區的用戶在淘寶APP活動頁面只用1元即可購買菜鳥藍卡，換取最多66元的紅包禮遇，紅包可直接抵扣和支付集運物流費用；用戶獲得物流紅包一般於2個小時內便存入到用戶的淘寶賬戶，並可以通過以下路徑查看：打開手機淘寶-我的淘寶-跨境物流-進入跨境物流首頁-藍卡。

第二波紅包將於6月15號推出，只要用戶在使用淘寶APP購物時選擇菜鳥官方集運物流，每人都有機會獲取紅包一個，最多可獲5個紅包。屆時，紅包將自動發放到淘寶APP賬戶內，用戶可以在跨境物流頁面 「我的紅包卡券」中查收。

合單最多首10名用戶可贏取AirPods Pro

菜鳥CAINIAO APP在618期間推出集運降價福利及全新「衝單」獎賞，活動期間，通過CAINIAO APP合單，集運首重每公斤9.8元起。此外，凡是新註冊的APP用戶，每人最高可獲取60元人民幣物流優惠券。而菜鳥集運APP推出全新「衝單」玩法，由5月29日至6月30日合單次數最多首10名用戶，可以贏取AirPods Pro、即影即有、氣炸鍋等。

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