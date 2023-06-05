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【萬科2202】萬科5月合同銷售額增7.1% 首5個月累計1677億元 跌0.2%

股樓投資 16:02 2023/06/05

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萬科企業（02202）公布，2023年5月份實現合同銷售面積213.1萬平方米，合同銷售金額329.4億元（人民幣，下同），按年增長7.09%。　

萬科股價今日（5日）收報10.82元，升0.2%，成交額

延伸閱讀：【大行點睇】時富：澳門博彩業逐漸復甦  銀娛一年目標價60元【見下頁

    點擊圖片放大
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2023年1月至5月份公司累計實現合同銷售面積1,045.1萬平方米，合同銷售金額1,677.9億元，按年減少0.2%。

2023年4月份銷售簡報披露以來，公司新增加開發項目5個，無新增物流地產項目。

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記者：李兆明

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