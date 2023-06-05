【港元定存】中銀加港元半年定存息至3.4厘 追貼滙豐息率

▲ 3大發鈔行鬥加港元定存息

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1個月拆息雖轉跌，但今天（6月5日）仍有4間銀行加港元定期存款息，包括渣打香港 （02888） 調高網上優惠半年期年息0.2厘，新息率至3.4厘，跟1年期看齊，這是發鈔行於5日內兩度突擊加息。東亞 （00023） 全面加0.1厘年息，3個月突破4厘；交銀香港亦提高3個月年息0.15厘至4厘；建行亞洲上調3個月年息0.1厘至4.1厘。

中銀香港 （02388） 於上周六（3日）提高3個月及半年0.2厘，新息率追貼滙豐（HSBC），此乃龍頭中資行於次季第2度出手，對上一次加是4月初。自從上周一（5月29日）有銀行水緊向金管局急撲水，3大發鈔行已先後加息，滙豐及渣打齊於上周四（6月1日）出擊。滙豐上調3個月及半年年息0.2厘，新息率3個月報3.3厘，半年為3.4厘，扭轉該行於年初至今曾7度減定存息；渣打更向大戶推3個月及半年年息4.4厘的冠絕全城破頂息。

專家：臨近半年結 中小行料被逼還擊

專家指，臨近半年結，3大行已齊加息，市料中小行被逼迎戰還擊，冀粉飾中期業績。

展望後市，華僑永亨經濟師姜靜指，有投票權的費城聯儲局總裁Harker放風，指無必要加息，宜觀察整體通脹率以外的其他經濟數據，望下周四（6月15日）暫停加息。目前利率期貨顯示，押注6月加息僅為26%，遠低於前周的69%。

另方面，眾安（ZA Bank）宣布推出「加息星期二」存款限時優惠，每逢周二，ZA Bank App內派發存款加息劵，港元1個月定存最高可賺3.8厘，助用戶財富管理更上一層樓。活動由現時至8月31日逢星期二進行，現有ZA Bank用戶只需透過ZA Quest抽扭蛋，就必定可獲得港元及美元存款加息券各2張（合共4張）。

ZA Bank每星期將派發不同的存款加息券，明天（6日）的加息券將包括高達3.7厘港元1個月定存加息券及高達4.4厘美元1個月定存加息券；「3.8 厘」包含1個月港元定存基礎年利率0.1厘，與3.7厘港元1個月定存加息券。

高息榜：

7天： 建行亞洲20厘，晉級為全新「貴賓晉裕」客戶（戶口每日平均結餘500萬元）、又或「貴賓理財」客（每日結餘100萬元）；再成功認購50萬元的指定投資理財產品（債券、基金或結構性產品）；如以門檻50萬元計，速賺1918元利息，優惠至6月底

建行亞洲20厘，晉級為全新「貴賓晉裕」客戶（戶口每日平均結餘500萬元）、又或「貴賓理財」客（每日結餘100萬元）；再成功認購50萬元的指定投資理財產品（債券、基金或結構性產品）；如以門檻50萬元計，速賺1918元利息，優惠至6月底 1個月： 富融（Fusion Bank）10厘，成功推薦3名新開戶，以存款上限5萬元計，推薦人計及額外年利率最多賺息410元；優惠至6月底；滙豐旗下「交易薈」10厘，屬股票獎勵計劃，再做定存獲額外獎賞

富融（Fusion Bank）10厘，成功推薦3名新開戶，以存款上限5萬元計，推薦人計及額外年利率最多賺息410元；優惠至6月底；滙豐旗下「交易薈」10厘，屬股票獎勵計劃，再做定存獲額外獎賞 3個月： 渣打4.4厘

渣打4.4厘 半年： 渣打4.4厘

渣打4.4厘 1年： 華僑永亨4.18厘

華僑永亨4.18厘 2年：招商永隆：3厘

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪