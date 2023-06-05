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德國受中國開關影響 4月份出口意外增長1.2%

環球政經 16:58 2023/06/05

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德國4月份的出口意外增長，主要受到中國重新開放後對其出口上升而影響，但分析師警告，指這種勢頭可能是短暫的。

聯邦統計局表示，德國的出口比上個月增加了1.2%。《路透社》的一項民意調查預測，月度出口量將下降2.5%。盡管4月份的出口增加，但前景仍然陰雲密布。

ING的全球宏觀主管Carsten Brzeski指，對中國出口的暫時推動將隨著時間的推移而消退。這是因為在地緣政治變化的背景下，對中國的出口也會受到影響。
 

【青姐話】波動市 考理智

青姐話
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德國向中國出口的商品價值為85億歐元，向美國出口的商品價值為131億歐元，這是歐元區最大經濟體的主要出口夥伴。

Berenberg首席經濟學家Holger Schmieding告訴路透社：「美國經濟正在放緩，這將對我們的出口產生影響。」

Ifo調查顯示，德國出口商的情緒在5月份降至2022年11月以來的最低水平。

在4月份的增長之前，前一個月的出口修正後暴跌了6.0%。Hauck Aufhaeuser Lampe銀行的首席經濟學家Alexander Kruege認為，4月的增長幾乎不足以彌補上個月的大幅下降。

【加密貨幣】Coinbase CEO：美國打壓加密行業 將有利其他國家

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聯邦統計局說，對中國的出口增長了10.1%，而對美國的出口增長了4.7%，對歐盟的出口增長了4.5%。與3月份相比，進口下降了1.7%，而分析師的預期是下降1.0%。

Pantheon Macroeconomics的首席歐元區經濟學家Claus Vistesen說：「這是第二季度淨出口的一個強勁開端，但我們懷疑它是否足以為GDP增長提供動力。 淨出口的回升，有助於第四季度和第一季度的GDP增長，現在正在逐漸消失。」

4月份的外貿收支顯示出184億歐元（196.8億美元）的盈餘，高於上個月的149億歐元。

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記者：張瑋婷

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