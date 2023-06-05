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【港元定存】ZA Bank推「加息星期二」　港元1個月定存3.8厘

股市 16:28 2023/06/05

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【港元定存】ZA Bank推「加息星期二」　港元1個月定存3.8厘

虛擬銀行ZA Bank（眾安銀行）推出「加息星期二」定存優惠，從明日（6月6日）起至8月31日期間，ZA Bank客戶於每個星期二，透過ZA Bank 應用程式內的「ZA Quest抽扭蛋」任務，可獲港元及美元存款加息券各2張，合共4張，每周優惠及條款有別。

ZA Bank本周二（6日）為例，加息券包括3.7厘港元1個月定存加息券、4.4厘美元1個月定存加息券、以及港元及美元的0.1厘基礎年利率。換言之，港元1個月定存合共高達3.8厘，下限5萬港元，上限300萬港元；美元1個月定存為4.5厘，下限5000美元，上限30萬美元。

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記者：宋佩恩

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