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【券商點睇】料亞太未來航空需求增速仍屬最快 中銀航空租賃將更受益趨勢

股樓投資 19:04 2023/06/05

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中金表示，中銀航空租賃（02588）飛機價格明顯修復，可從分部估值角度看綜合價值，加總來看靜態估值可達1.4倍市帳率。而地域的優勢和業務模式的拓展，是公司下個5至10年的增長驅動。該行認為亞太地區仍是未來航空需求和飛機交付增速最快的市場，而公司作為唯一總部在亞太的全球性租賃商，當前約50%的業務來自亞太地區，未來將更大程度受益於這一趨勢。

該行重申對其「跑贏行業」評級，盈利預測不變，目標價81.4元。中銀航空租賃周一（5日）收報60.3元，升1.8%。


 

 

【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

青姐話
【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

 

該行表示，從業務模式來看，公司仍將以窄體機經營性租賃為核心業務，未來會進一步拓展融資租賃、發動機租賃等業務，以豐富收入來源、滿足客戶需求，而公司近期與美國航空開展6架737MAX融資租賃業務便是重要嘗試。

截至22年底公司總資產規模221億美元；展望2030年，公司計劃成為一家資產規模達400億美元的公司(CAGR7.7%)。公司重視長期股東回報，基於其債務融資規劃及分紅安排，內生增長即可支持增長規劃。

 

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予阿里巴巴 最新評級和目標價，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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該行又稱，負債端是公司的核心優勢之一，雖然加息環境下成本有所上升、但相較同業優勢在拉大。從公司10年維度的平均成本結構來看，飛機成本佔54%、資金成本佔31%，該兩項成本的管理能力是飛機租賃公司長期競爭力的重要來源。

2023年初至今新發債券融資成本來看，BOCA5年期和10年期的美元債成本分別為4.6%和5.0%，雖然加息環境下高於公司去年3.1%的平均成本，但其5年期債券利率相較於同類公司低0.9-3.8個百分點，且其發行的10年期債券成本均低於同業發行5年期的成本。疊加公司穩定的現金流、充足的在手流動性，使其不僅具備長期穩定的負債端優勢、同時對於市場機會來臨時具有快速響應的能力。

 

 

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記者：鄭昊彤

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港股 大行報告 中銀航空租賃（02588）

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