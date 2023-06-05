【大行報告】經常性收入支持 料每股派息與去年相近 大摩予長實「增持」

摩根士丹利表示，雖然長實集團（01113）盈利前景或較波動，但在經常性收入的支持下，預計每股派息將與2022年度相近，並予長實「增持」評級，目標價59元。長實周一（5日）收報 44.15元，升1%。

【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

該行指出，在當前高利率環境下，進行新收購的門檻已有所提高，由於買賣雙方之間的買賣價差仍然很大，因此該行預計其未能成功獲得新的投資。



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集團預計，香港寫字樓租金因供過於求而繼續承壓，長江集團中心二期計劃於今年年底完工，並已吸引兩家銀行的興趣。 在香港零售物業市場方面，大眾市場穩步復甦，但由於內地的奢侈品種類增加，相關市場仍較艱難。

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記者：鄭昊彤