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【券商點睇】體育用品仍屬基本面穩健消費板塊 李寧長線而言現估值吸引

股樓投資 16:28 2023/06/05

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交銀國際表示，鑑於李寧（02331）股價已經大幅回調，覺得現估值在長線來說相對吸引，目標價56.9元，基於2023至2024年市盈率22倍，有23%的潛在上升空間，因此把評級從「中性」上調至「買入」。李寧周一（5日）收報46.8元，升幅1.1%。

 

【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

 

 

 

該行相信，體育用品仍然是基本面較為穩健的消費板塊之一，國家政策支持、市民健康意識的提高、及全民體育參與度的持續上升都會為行業帶來長期穩健的增長，而最擔憂的高庫存已在上半年得到緩和。

該行另指出李寧的跑鞋近年大有進步，建立起鮮明的產品矩陣，贏得專業跑者的認同和市場份額的提升，籃球產品也增長迅猛，但值得關注的是中國李寧品牌能否復興，因為在去年經過一番調整和去庫存。

 

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

    點擊圖片放大
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不過該行同時認為，公司淨利潤率似乎達到了瓶頸，加上缺乏新品牌作為增長引擎，預計未來利潤增長會相對前幾年為慢，每年在10%-20%之間。

 

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記者：鄭昊彤

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