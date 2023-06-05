【券商點睇】體育用品仍屬基本面穩健消費板塊 李寧長線而言現估值吸引

交銀國際表示，鑑於李寧（02331）股價已經大幅回調，覺得現估值在長線來說相對吸引，目標價56.9元，基於2023至2024年市盈率22倍，有23%的潛在上升空間，因此把評級從「中性」上調至「買入」。李寧周一（5日）收報 46.8 元，升幅1.1%。

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該行相信，體育用品仍然是基本面較為穩健的消費板塊之一，國家政策支持、市民健康意識的提高、及全民體育參與度的持續上升都會為行業帶來長期穩健的增長，而最擔憂的高庫存已在上半年得到緩和。

該行另指出李寧的跑鞋近年大有進步，建立起鮮明的產品矩陣，贏得專業跑者的認同和市場份額的提升，籃球產品也增長迅猛，但值得關注的是中國李寧品牌能否復興，因為在去年經過一番調整和去庫存。

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不過該行同時認為，公司淨利潤率似乎達到了瓶頸，加上缺乏新品牌作為增長引擎，預計未來利潤增長會相對前幾年為慢，每年在10%-20%之間。

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記者：鄭昊彤