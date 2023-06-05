【芯片大戰】高通10月舉行技術峰會　料將發布Snapdragon 8 Gen 3

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高通（Qualcomm）新一代處理器有望10月登場！高通宣布，將於10月24至26日期間舉辦Snapdragon Summit 2023技術高峰會，地點與往年同樣選擇於夏威夷茂宜島。外界預料，屆時高通將發布Snapdragon 8 Gen 3。
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高通宣布，2023年Snapdragon技術峰會將會比去年提前半個月，於10月24至26日在夏威夷舉行。綜合外媒報道，預計高通將會推出Snapdrgaon 8 Gen 3旗艦平台，同時也將會在會上，公布更多Snapdragon電腦裝置所研發的CPU架構「Oryon」的細節。
另外，去年高通也展示了許多AI相關的應用，相信今年AI熱潮的影響下，Snapdragon Summit 2023技術高峰會也將會圍繞著AI，並帶來跟多新品和技術。
較早前高通資深副總裁暨行動、運算與XR部門總經理Alex Katouzian，以及高通資深副總裁暨運算及遊戲部門總經理Kedar Kondap分別在台灣COMPUTEX 2023上曾表示，結合終端與雲端的AI運作模式將成為未來必然趨勢。因此外界均預料，今次Snapdragon Summit 2023技術高峰會，也將會揭示更多詳細相關資訊。
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責任編輯：曾曉汶
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