▲ 【AI取代人類】梁鳳儀演講找AI幫手？ 證監會對基金代幣化持開放態度

ChatGPT等人工智能應用去年底快速普及，證監會行政總裁梁鳳儀出席香港投資基金公會年會演講時透露，在撰寫演講辭曾向生式AI機械人查詢，有哪些資產管理策略可在高息環境奏效，短短幾秒鐘就建議配置短期債券、收息股、價值型股票和現金，且分散投資。梁鳳儀評價，相關建議「具代表性，但卻平平無奇」，又打趣指該聊天機械人沒有領證監會牌照，建議她諮詢投資顧問。

對於近期AI取代人類工作的討論，梁鳳儀認為，金融界應用AI和機器學習非新鮮事，早有基金公司利用AI組建投資組合、撰寫分析報告，她形容：

AI 作為資訊聚合器能有超越人 類大腦的表現，但其產出只能反映過往經驗的平均值，只能夠處理「已知的未知」。明顯地， 在作出策略性決定和處理「未知的未知」方面，人類的大腦強大得多。

梁鳳儀相信，只要能用負責任地運用生成式AI，資產管理人能騰出時間與精力作更佳策略，而非被取而代之。隨AI提高生產效率，假以時日，這或許能轉化為管理資產規模和其他業務指標的增長。

在監管層面，她表示，企業現階段不可盡信 AI產出，而證監會期望持牌機構在引入 AI 前先進行全面的測試，以處理任何潛在的問題，聘用合資格人員管理AI工具，高層也須妥為監管，「一旦發現任何違規行為，證監會將向持牌機構問責，而不是 AI。」

對基金代幣化態度開發 三大互聯互通項目具放寬空間

梁鳳儀續稱，證監會對基金代幣化持開放態度，認為這可完善基金清算和結算流程，並加強投資者體驗。

她又指出，證監會目前聚焦三大產品發展範疇：ESG產品、虛擬資產和人民幣計價產品，包括本月實施的虛擬資產交易平台新指引、港股人民幣雙櫃枱模式。

在互聯互通方面，她承認基金互認、理財通和ETF納入滬深港通都有拓展規模、擴大產品範圍和放寬限制，打開資金流入空間，並為此做大量鋪墊，未來將爭取更上一台階。

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編輯：麥德銘