【MPF】積金評級：5月份積金人均蝕6,900元　香港及中國股票基金月內虧損7.88%

積金評級今日（6日）公布5月份強積金表現，本月份虧損約2.94%，今年錄得第3個月虧損。5月份的投資虧損估算約為325.8億元，或相等於469萬名成員平均投資損失約為6,900元，使今年至今成員平均累計投資收益降至約500元。

【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

積金評級報告顯示，「香港及中國股票基金」錄得有史以來第三大的5月份強積金投資虧損，現成為今年強積金表現最差的資產類別。此基金類別在5月份虧損約7.88%（以「積金評級股票基金（香港及中國）指數」計算），而年初至今累計虧損達8.23%。逾21%的強積金資產投資於香港及中國股票基金，該資產類別是強積金成員最重要的單一資產類別。本地股市的表現對強積金帳戶結餘有著重要影響。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

計入5月份供款後，估算強積金總資產在今年5月底約為1.078萬億元，或相等於平均每名打工仔帳戶結餘約為229,600元，較上月下跌約6,100元，但今年至今仍累計增加約5,700元。

【青姐話】波動市 考理智

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機