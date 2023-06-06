將軍澳日出康城有一名業主在裝修自己的住宅時，拆掉了部分主力牆，引起一場可大可小的災難，甚至連屋宇署署長余寶美也親自會見傳媒，談論有關事情（見圖）。余寶美說，被拆除的主力牆佔該單位結構牆6%，佔整樓層的1%，署方檢視後認為樓宇整體結構無危險。盡管如此，署方還是下令要求業主於15日內展開修復，30日內完成工程，涉事業主、裝修設計師、施工承建商或須負上責任，當局亦會跟進涉事設計師在過去參與過的工程項目。

▲ 屋宇署署長余寶美會見傳媒談論有關日出康城拆掉部分主力牆事情。

這事件對全香港來說是好事，喚醒許多無知者對裝修屋宇的認識，牆是不可以亂拆的，在香港拆牆改裝是一件很普及的事。許多人都拆掉廚房的牆，改為開放式廚房，許多人會把兩個單位合而為一，這也需要拆牆。拆牆過程又分不清甚麼牆可以拆，甚麼牆不可以拆。

不幸中的大幸，屋宇署證實目前這座大廈整體結構無危險，否則，整幢大廈的住戶要全部搬走，這筆費用驚人。如果整幢大廈的結構出了問題，修復工程的費用也驚人，最終業主破產，無力賠償，而受到影響的其他業主怎麼辦？

屋漏逢雨水買家壓價

事件剛剛發生後，馬上使到該樓宇的成交價格下跌。有傳媒報道，事件發生後，馬上有買家趁機壓價，結果有一個同區屋苑另一個單位的業主，以低於市價4%賣掉自己的單位，而這個單位與涉事單位並非同一座，業主也受壓而以低於市價4%出讓，如果是同一座樓，買家壓價肯定會更兇，看來拆牆事件的確影響了樓價，不知道同座大廈其他單位的業主會不會採取行動要求賠償。

這事件顯示業主的無知，但是室內設計師、裝修工程公司也無知？不太可能吧！或許，這些設計師、裝修工程公司真的以為問題不大，可以蒙混過關，如果真的是如此，也可以說是無知。

胡亂裝修令大樓倒塌

多年前，新加坡就發生過有人胡亂裝修一座6層高的大樓而沒有通報，結果有一天，突然整座大樓「轟」一聲的倒塌，50人被困，救出17人，33人死亡。

今日，新加坡對任何更改樓宇的大小工程都需要經過審批，小至在牆上鑽個洞安裝冷氣機，也需要呈報審批。發生了將軍澳的拆牆事件後，希望香港特區政府都對相關裝修工程進行嚴格審批。要知道，沒有經過審批的工程就屬潛建，也會影響樓宇結構安全，向來不論是港英政府或特區政府，在相關執法上都太寬鬆了。

節錄自第815期《iMoney Wealth》置業安居

編輯：譚翠兒

撰文 : 曾淵滄 中原城市指數創辦人之一，現為財經評論員，熟悉本港樓市走勢與經濟的關係，憑創立中原城市指數奪得2001年城市大學最佳商業應用研究獎。為英國曼徹斯特大學管理科學博士及英國蘭卡士特大學運籌學碩士。