【人才短缺】調查：逾7成公司稱面對人才短缺問題　員工離職主要有哪3大原因？

香港在疫情期間出現人才外流現象，勞動人口在2019年初至2022年底減少了21萬，其中單在2022年流失94,100人。香港總商會早前進行「人才短缺調查2023」，今日（6日）公布結果顯示，逾7成公司稱面對人才短缺問題，其中過半受訪公司表示情況已持續1至3年。

總商會在2023年4月進行「人才短缺調查」，合共收回196份問卷，其中54%受訪企業聘用超過200名員工，有28%公司的員工人數為50人或以下。

是次調查顯示，合共74%受訪公司表示正面對人才短缺問題，其中61%表示情況已持續1至3年。調查結果亦顯示，目前最缺人才的是初級管理職位，佔59%，高級管理職位所受的影響則最輕微，只有1%受訪企業面對人手短缺問題。

至於員工離職的三大原因，受訪公司指出尋求更高的薪酬（79%）為首要原因，其次是移民（70%）和尋求工作與生活平衡（51%）。

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總商會指出，難以招聘合適人才推動業務發展，或會促使企業將部分或所有業務遷離香港。

事實上，該會在4月份曾進行調查，結果反映政府推出的輸入人才計劃涵蓋的工種未能切合企業的需要（52%），故只有兩成受訪公司申請有關計劃。為此，政府已於5月16日擴大「人才清單」，將「優秀人才入境計劃」、「一般就業政策」及「輸入內地人才計劃」涵蓋的專業由13項增加至51項。

而面對人才流失，大多數受訪企業選擇提供更佳的薪酬待遇（83%），其次依序為投放資源培訓員工（58%），可見再培訓和提升技能對保持企業生產力及發展員工潛能十分重要；以及投放資源推動自動化，減少依賴人力（49%）。另有21%公司表示已將部分或所有業務遷離香港。

為紓緩人手不足，招攬大灣區人才是企業優先考慮的短期措施，有44%的受訪公司認為擴大和簡化現有輸入人才計劃的標準，有助吸引更多非本地人才來港。至於長期措施方面，當局需要提供專業導向教育和培訓計劃，協助企業挽留、再培訓和吸納人才（47%）。

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