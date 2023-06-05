【2023消費券】即日起接受新登記、轉會　各大儲值支付工具優惠一覽

2023年電子消費券第二期將於7月16日派發，由即日起至本月27日，政府消費券電子登記平台開始接受新登記或「轉會」申請。為吸引新客或挽留舊客，各大儲值支付工具都推出迎新、轉會優惠，以及消費獎賞。iMoney整合了各間儲值支付工具最新優惠詳情，方便讀者參考。

八達通：

新客戶及轉會到八達通的客戶，只須於推廣期內在政府消費券計劃網站首次成功登記使用八達通領取第二期消費券（現有使用八達通領取第一期消費券客戶不適用），並將該八達通登記入八達通App，便可輕鬆賺取50元八達通增值額；如客戶使用手機八達通登記，更可賺取100元八達通增值額。

另一方面，八達通聯同大家樂、OK便利店、日本城、麥當勞等商戶，於消費券派發期間，一連四個星期推出連環快閃現金賞，透過八達通App以先到先得形式，送出共100萬張現金券。現金券不設最低消費要求，即拎即用。

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滙豐PayMe：

由即日起至6月27日期間，新登記及轉會至PayMe的客戶可獲取150元獎賞，於近5.5萬間本地PayMe for Business商戶消費滿300元或以上時使用。另外，所有以PayMe領取消費券的用戶，將即時獲得共1,150元折扣優惠券，於消費券發放後到任何接受PayMe付款的商店使用。

PayMe亦繼續聯同超過30個品牌及大小商戶，加碼推出快閃優惠券及折扣，所有個人用戶可享超過5,000元商戶優惠。

中銀BoC Pay：

全新及現有客戶成功以BoC Pay領取第二期消費券，均可享100元「現金賞」。客戶首次以BoC Pay領取消費券，可於6月5日起，在BoC Pay首頁點擊「從速登記」開立消費券帳戶，即可複製「特定識別號碼」並前往政府消費券電子登記平台，按指示登記使用BoC Pay收取消費券，完成登記後將會收到政府短訊通知，即可於7月16日獲發第二期消費券。

由即日起至7月31日，客戶透過BoC Pay使用消費券，於超過40家商戶消費，可享滿50元立減5元優惠，包括百佳、日本城、屈臣氏、星巴克、759阿信屋、MCL戲院、太興等 。此外，BoC Pay聯乘莎莎網店、士多、友和YOHO等商戶推出「閃購週」優惠，客戶可以低至1元搶購產品，詳情可按此瀏覽。

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Tap & Go「拍住賞」：

Tap & Go繼續與HKT電商平台The Club合推優惠，並提供額外Club積分回贈。

由2023年4月16日至2023年6月30日，同時為拍住賞的客戶及The Club會員之客戶並於The Club的購物與獎賞網站，或The Club App首次用Tap & Go App結帳時點選Tap & Go按鈕，然後按相關步驟以Tap & Go App完成付款，可獲高達5% Club積分消費回贈。回贈只限首1,500名首次的合資格交易，單筆合資格消費淨額上限為3,000元以獲高達5% Club積分消費回贈 。

AlipayHK：

AlipayHK表示將推出全新消費券獎賞計劃。

WeChat Pay：

新登記或轉會至WeChat Pay HK領取消費券的用戶可率先獲贈總值50元電子現金券。新登記用戶只要進入其WeChat Pay HK賬戶的「政府消費券」頁面就可獲贈總值50元的新登記獎賞，內含5張價值10元電子現金券，在全港接受WeChat Pay HK的商戶單次消費滿20元並透過WeChat Pay HK付款時可使用1張。

成功選用WeChat Pay HK登記2023年第二期消費券的用戶可享5次抽獎機會，每次抽獎均有機會贏取價值高達98元電子現金券1張。

新舊用戶只要以WeChat Pay HK領取第二期消費券，均可在「印花專區」基礎消費任務裏，獲得雙倍基礎印花額度，更快兌換各種商戶電子現金券。

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