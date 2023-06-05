【好去處】虎豹別墅9/6起再辦導賞團 周二早上可預約參觀（附報名連結）

發展局古物古蹟辦事處（古蹟辦）周一（5日）宣布，虎豹別墅將於本周五（9日）起，以導賞形式重新開放予市民預約參觀。



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導賞團逢星期五至日及公眾假期（農曆年初一至三除外）以粵語進行，每日四節，每節名額24人。導賞員會帶領市民參觀別墅的私人花園及大部分室內空間，並介紹其歷史、建築特色和文物價值。市民可於周二（6日）上午10時起透過古蹟辦網頁（請按此）預約。如有查詢，可致電古蹟辦（電話：2208 4406或2208 4407）。

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虎豹別墅位於香港大坑道15A號，為昔日華僑商人胡文虎的大宅，於二○○九年獲評為一級歷史建築。

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責任編輯：陳詠妍