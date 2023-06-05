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嘉華國際「寵愛有嘉」系列鼎力支持「CFA Summer MeowFun」冠軍貓展

都會情報 15:30 2023/06/05

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由嘉華國際鼎力支持的「CFA Summer MeowFun Championship 1」冠軍貓展6月3日圓滿舉行，比賽由擁有過百年歷史的國際愛貓聯合會（The Cat Fanciers’ Association, CFA） 香港註冊分會GIA舉辦，近60隻來自多個品種的純種貓參加「選美」，牠們使出渾身解數，務求在CFA註冊專業評審面前展示最美麗及健康的一面，爭奪各組別冠軍殊榮。

是次比賽榮幸邀請到兩位CFA美國重量級評判親自來港為一眾貓貓進行評審外，亦首度有本地新晉Associate Judge 參與評審工作。評判團根據國際賽的標準，觀察貓咪的毛色、體型、眼睛及活動能力等各方面，做出評分。

是次參賽近60隻來自多個品種的純種貓，包括：俄羅斯藍貓、孟加拉豹貓、布偶貓、波斯貓、異國短毛貓、體形最小的俄羅斯袖珍貓及無毛貓等，觀賞價值極高。

嘉華國際「寵愛有嘉」系列更於展場內特設攤位，參賽貓貓的主人及公眾人士，可獲得由外國藝術家精心繪畫之限量版「Palette of Cat 」Tote Bag 1個 。

另一場貓貓選美賽「CFA Summer MeowFun Championship 2」將於6月17日於南豐紗廠The Mills舉行，更首次新增「家貓組」，歡迎有興趣的朋友帶同已經打齊針的愛貓參加。

（特約）

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