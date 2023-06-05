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【大行報告】大和：美國海關發布特定中國鋰電池扣留通知屬「黑天鵝」事件

股市 14:26 2023/06/05

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【大行報告】大和：美國海關發布特定中國鋰電池扣留通知屬「黑天鵝」事件

大和發表報告指，美國海關已根據《防止強迫維吾爾人勞動法》（UFLPA）發布針對特定部分鋰電池的扣留通知，認為此舉對市場而言屬「潛在黑天鵝」事件。大和指出，考慮到此前美國海關和邊境保護局已經原則上拒絕所有使用中國（非新疆）多晶硅的太陽能組件，最新針對對鋰電池的行動帶來的潛在負面影響可能與此類似。

大和建議投資者注意鋰電池行業的風險，潛在受到不利影響的關鍵企業包括佈局美國市場的儲能系統供應商，例如陽光電源（滬：300274）；以及在新疆有歷史業務往來的企業，例如寧德時代（滬：300750）。

陽光電源早市曾跌5.9%，現跌3.6%，報104.13元人民幣；寧德時代曾跌5.3%，報跌4.0%，報219.36元人民幣。

【開市追揸沽】港股大反彈弱勢扭轉？ 憧憬內地救市內房股有救？

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編輯：李哲毅

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