【招聘會】本周四、五勞工處舉行院舍服務業招聘會　提供逾1,600個職位空缺

勞工處於本周四及五（6月8日及9日）在灣仔修頓場館舉行大型招聘會，提供逾1,600個職位空缺，參加機構將進行即場招聘，大部分職位空缺月薪介乎1.4萬元至2.3萬元。

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為期兩日的招聘會共有約30間機構參加，合共提供超過1,600個優質院舍服務業職位空缺。參加機構將於會場設置櫃位，進行即場招聘，提供的職位類別相當廣泛，包括護理員、訓練導師、物理治療師、職業治療師、社工、護士、幼兒工作員助理、活動幹事、行政助理、廚師等。



在是次招聘會中，超過95%為全職空缺，大部分月薪介乎1.4萬元至2.3萬元。約87%的職位空缺學歷要求為中五或以下，約75%的職位空缺無需相關工作經驗。



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求職人士可即場遞交職位申請，有機會即場接受面試，亦可在勞工處設於會場內的櫃位查詢該處提供的就業服務。



招聘會將於上午11時至下午5時30分在灣仔莊士敦道111號修頓場館一樓舉行（近灣仔港鐵站A3出口），費用全免。每日截止入場時間為下午5時。

求職人士如欲進一步了解空缺詳情，可瀏覽勞工處的互動就業服務網站。

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