  • 32°C
香港時間 : 2023605日 (週一) 17:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【招聘會】本周四、五勞工處舉行院舍服務業招聘會　提供逾1,600個職位空缺

理財智慧 16:17 2023/06/05

分享：

分享：

勞工處於本周四及五（6月8日及9日）在灣仔修頓場館舉行大型招聘會，提供逾1,600個職位空缺，參加機構將進行即場招聘，大部分職位空缺月薪介乎1.4萬元至2.3萬元。

同場加映：【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

　　 
為期兩日的招聘會共有約30間機構參加，合共提供超過1,600個優質院舍服務業職位空缺。參加機構將於會場設置櫃位，進行即場招聘，提供的職位類別相當廣泛，包括護理員、訓練導師、物理治療師、職業治療師、社工、護士、幼兒工作員助理、活動幹事、行政助理、廚師等。
　　 
在是次招聘會中，超過95%為全職空缺，大部分月薪介乎1.4萬元至2.3萬元。約87%的職位空缺學歷要求為中五或以下，約75%的職位空缺無需相關工作經驗。
　　 
【收息股】 滙豐研究：中國經濟復甦不均衡 關注優質收息股（附11隻推介股）【見下頁

    點擊圖片放大
    +11
    +10

求職人士可即場遞交職位申請，有機會即場接受面試，亦可在勞工處設於會場內的櫃位查詢該處提供的就業服務。
　　 
招聘會將於上午11時至下午5時30分在灣仔莊士敦道111號修頓場館一樓舉行（近灣仔港鐵站A3出口），費用全免。每日截止入場時間為下午5時。

求職人士如欲進一步了解空缺詳情，可瀏覽勞工處的互動就業服務網站

同場加映：【青姐話】波動市 考理智

青姐話
【青姐話】波動市 考理智

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

職位招聘 就業 招聘會 院舍 香港 灣仔 全職 勞工處 護理

上一篇文章

【券商點睇】體育用品仍屬基本面穩健消費板塊 李寧長線而言現估值吸引

下一篇文章

【萬科2202】萬科5月合同銷售額增7.1% 首5個月累計1677億元 跌0.2%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
【大行點睇】美銀：科技股升勢或快結束 建議沽出AI股 買入港股
【大行點睇】美銀：科技股升勢或快結束 建議沽出AI股 買入港股
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
可口可樂推全港首個「回收吧」 公眾回收飲品膠樽可換領免費飲品
可口可樂推全港首個「回收吧」 公眾回收飲品膠樽可換領免費飲品
湯文亮：有資格買賣樓的人不多
湯文亮：有資格買賣樓的人不多
【航空安全】新西蘭航空：將要求乘客登機前磅重
【航空安全】新西蘭航空：將要求乘客登機前磅重
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款