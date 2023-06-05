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【Netflix寄生族】Netflix新措施逐步實施　僅8%受訪用戶願意支付共享帳號月費

科技 14:21 2023/06/05

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有研究發現，只有極少數原有Netflix用戶，願意額外支付繼續使用。

Netflix於去年就開始在世界各地，打擊帳戶共享計畫，實施禁止Netflix非同住用家共享帳戶。而較早前相關措施已拓展至香港及台灣等地區，要求非同住者額外支付28港元。但相關計畫推出後，用戶紛紛表示不滿，最近有研究發現，只有極少數原有用戶，願意額外支付繼續使用。

【串流媒體】Netflix增「My list」過濾器　分類未觀看影集

【Netflix共享帳號】曾改口風撤回禁令？　Netflix規限殺到加拿大、新西蘭等地

據電視新聞網站CordCutting早前訪問了1,485名美國Netflix用戶，只有8%現時使用他人帳號的受訪者，表示願意額外支付每月8元，來繼續使用Netflix服務；92%受訪者則表示，會繼續嘗試以共享方式繼續觀看，或者不再觀看Netflix節目。調查亦發現，有23%現有用戶表示，會選擇取消服務來應對Netflix的新措施。

事實上，根據彭博社早前報道指，Netflix在西班牙推行打擊寄生帳號的收費計畫後，導致損失超過100萬的用戶，發現有超過3分之2的用戶，是在使用別人的帳號。不過Netflix其後就表示，認為這種下滑是短暫的。

【Netflix DVD】Netflix將結束DVD租賃業務　9月底郵寄最後一張光碟

責任編輯：曾曉汶

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