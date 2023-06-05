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【移民澳洲】6分1移民工人無最低工資 迫違簽證條件將屬刑事

環球社會熱點 15:02 2023/06/05

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澳洲移民部長賈爾斯（Andrew Giles）表示，很多移民工人陷入「剝削危機」，有6分1人薪酬低於最低工資。澳洲聯邦政府預料將於未來數周提出修例，阻止企業向工人非法支付低於最低工資標準的薪酬。

澳洲放寬臨時工簽申請永居 簽證申請費加價 【下一頁】

賈爾斯表示，移民被欠薪會拖低所有人的工資和條件，實際上傷害所有人。他指摘相關情況已被澳洲前屆自由派政府忽視約10年，現屆政府正收拾前任的爛攤子。

政府預料將於下次國會會期提出修例，新法例下，威迫他人違反簽證條件將成刑事罪行。曾有剝削移民工人記錄的僱主，將不得再聘請臨時移民。當局亦會增加僱主違法行為的懲罰，及審視現有剝削舉報機制，並將廢除《移民法》235條， 指條例打擊據報剝削人士。

澳洲政府亦考慮修改簽證法例，促進勞動力市場流動，包括延長3種擔保類移民簽證，尋求新擔保僱主的時間，從現時的60至90日增加至180日。

澳洲迎全面改革 臨時技術移民門檻將提高 【下一頁】

澳洲政府還將撥款5,000萬澳元（約2.59億港元），加強邊防署（ABF）執法，及加強內政部與公平工作專員署合作，就臨時移民舉報剝削機制進行咨詢。

工作場所關係和就業部長Tony Burke指，剝削工人決不能接受。澳洲內政部長奧尼爾（Clare O'Neil）則指，工黨政府將終結前任對企業剝削移民漠不關心的局面。她指政府正對系統性改革進行咨詢，保障工人和企業的利益，強調會採取必要措施，確保無移民被剝削。

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責任編輯：李俊儀

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