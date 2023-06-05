受惠於亞洲投資級別債券市場的優質收益

隨著歐美兩地的金融機關及央行對3月中旬突如其來的銀行業衝擊採取強而有力的回應，我們認為優質債券是在對信貸風險中保持謹慎的理想選擇。

固定收益2022年收益率飆升之後重新受到投資者青睞，推動全球債券市場達到了期待已久的里程碑，即負收益率主權債務時代完結。這令人振奮，因為根據彭博全球綜合債券指數，在2020年底的高峰期，負收益率主債債務總額達18.4萬億美元。

優質債券在此趨勢中受到投資者的追捧，這對於收益率達5.4%的優質亞洲美元債券無疑是利好因素。此外，與全球評級相近的資產類別相比，亞洲美元債券的信貸指標普遍穩定，存續期較短並有相對較高的收益率。 亞洲整體的經濟環境較其他地區優勝，例如市場預期中國和泰國等主要經濟體，今年的經濟將加速增長，這些特質有助投資組合消除因利差而引起的市場波動。

具體而言，隨著各種市場的利好因素增強，投資亞洲投資級別債券將更具吸引力，原因如下：

重要的分散投資資產：面對近年各種市場衝擊，亞洲投資級別債券仍能持續提供吸引的經風險調整後回報。

回報理想：與美國投資級別債券和新興市場債券相比，亞洲投資級別債券的波動性較低，回報率較高。

信貸指標穩定：由於存續期短加上收益率高，亞洲投資級別債券繼續吸引區內和全球投資者的關注。

2023年前景明朗：在世界大部分地區經濟放緩之際，亞洲是少數有望實現經濟增長加速的主要經濟體。

捕捉中國潛力：2022年底中國公佈的經濟政策加強了對市場的支持，中國很可能在穩健的亞洲投資級別債券市場中發揮主導作用。

亞洲投資級別債券的投資機會不容忽視。亞洲美元債券市場的規模接近1萬億美元，當中大約85%為投資級別。雖然亞洲投資級別債券提供了跨越國家和行業的多元化機會，但亞洲在全球固定收益指數中的代表性仍然不足。

投資者可以透過調整投資組合納入更多亞洲投資級別債券，捕捉該領域持續發展所帶來的潛力。

中國此前作出了重大政策轉變，以解除大部分新冠防控措施並支持房地產行業。與此同時，中國還推出貨幣和財政支持措施，為投資優質中國債券提供機會。在發掘2023 年中國債券投資機會時，我們應重點關注財務實力雄厚，能抵禦經濟復甦不確定性的企業。

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撰文：柏瑞投資亞洲（日本除外）固定收益團隊

責任編輯︰梁浩碩