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英35年期按揭需求大增 首置者申請創新高

環球社會熱點 14:33 2023/06/05

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英國最新數據顯示，受利率高企影響，當地選擇35年期按揭的業主數量大幅上升。首置買家選擇35年或以上按揭更是接近兩成，人數比兩年前已翻倍，創下新紀錄。

倫敦成英首置者入市最難城市 最平地區月供僅超5000元 【下一頁】

英國銀行及金融業團體UK Finance本周即將出版的報告中提及，今年3月時首次置業買家中，多達19%選擇35年以上按揭。與2021年12月時﹑央行英倫銀行開始加息對抗通脹時相比，首置者選擇35年以上按揭數目由總體9%翻倍。

數量亦是自2005年有紀錄以來的歷史新高，當時僅有2%首置者選擇如此長期按揭方案。按照年齡計算，相信不少買家到70歲時仍需還按揭。同時，選擇30年以上按揭的首置者佔超過一半。

報告指英國首置人士為降低每月還款及改善負擔能力，選擇更長期按揭已成趨勢。報告稱趨勢早已2010年起形成，在2022年間更是急速發展。但報告亦警告，今年長期按揭申請的負擔能力可能已到達臨界點。

三藩市治安惡化樓價貴 科企專才離美改赴倫敦發展 【下一頁】

一名37歲受訪民眾直言，只有「馬拉松式」按揭方案，才能讓家庭有能力負擔買樓的壓力。

按揭貸款商Halifax今年最新統計發現，英國首置者年齡升至32歲，在選擇長期按揭成為新趨勢時，代表更多民眾會在60歲之後仍需面對房貸壓力。

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責任編輯：吳漢培

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