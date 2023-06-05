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【ESG】和記港口與西井科技達協議　引入100台無人駕駛電動拖車

商業 13:56 2023/06/05

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和記港口旗下位於英國的菲力斯杜港 （Port of Felixstowe）與上海西井科技股份有限公司（西井科技）簽訂協議，採購額外100台無人駕駛電動拖車（Q-Truck）。該定單已通過招標及全面的測試和評估程序。

【拖欠風險】調查指4成出口商今年將面臨更高拖欠風險

和記港口於2020年已在泰國蘭差彭港（Laem Chabang Port）D碼頭率先引入Q-Truck，15台Q-Truck以混合模式操作，期間毋須與其他車輛分隔，引入至今已處理超過33萬4千個標準貨櫃。

對於是次採購，菲力斯杜港行政總裁及和記港口執行董事鄭振訓表示，新拖車將有助提高碼頭的貨櫃處理效率和操作穩定性，同時為減低港口營運的碳排放作出重大貢獻。西井科技董事長譚黎敏則指出，這次合作是西井科技「AInergy智．能」戰略的重要行動之一，即加強智能化應用來降低能源消耗。

9月運抵英國菲力斯杜港
據悉，首批無人駕駛拖車將於今年9月運抵菲力斯杜港。新設備是和記港口減碳策略的重要一環。根據以科學碳目標倡議（SBTi）而制定的全球淨零標準策略，和記港口旗下的英國港口將於2035年達至範圍 一及範圍二的淨零目標。

除無人駕駛拖車外，和記港口亦投資一系列減碳設施，包括引入電動拖車、更換和重整堆場吊機，以及僅購買由可再生能源生產的電力。

菲力斯杜港位於英國12個自由港之一的東自由港，促進創新和投資則是東自由港其中一個重要的策略。是次無人駕駛拖車簽約儀式後，鄭振訓與譚黎敏將繼續討論在東自由港內設立全新設施，進一步將西井科技的創新技術及專業知識帶到英國。

責任編輯：歐陽佩

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