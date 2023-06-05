英對疫情大流行毫無準備 多年緊縮財政致人手嚴重不足

英國工會聯盟（Trade Union Congress，簡稱TUC）發表報告，批評多年來的財政緊縮政策導致醫療和社會保健人手嚴重不足，降低應對疫情危機的能力，令英國在面對疫情大流行時毫無準備。

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報告指，當局已經實施薪金上限和凍結措施多年，損害健康和社會護理方面人員安全編制，阻礙當局招聘及增加僱員能力。報告直言，公共部門幾乎每個部門都被大幅削減，從而損害公共服務能力。

TUC數據顯示，2020年疫情大流行開始時，英國在社會福利、交通、住房、兒童保育、教育、警力、消防及環境保護方面，人均支出均低於2010年。報告指，政策限制公共服務有效應對民事突發事件和繼續有效推行基本活動的能力。

報告亦指，疫情大流行期間工作場所風險增加，但場所檢查和執法通知卻降至史上最低水平。與2009至10年度相比，2021至22年度健康與安全執行人員的實際經費大減43%，員工數目亦有所下降。

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TUC秘書長Paul Nowak表示，為汲取教訓拯救未來生命，英國必須審視政府在疫情大流行前數年的政策。在國民保健服務（NHS）和社會護理方面，資金削減已令員工水平變得危險。削減社會保障令更多人生活於貧困線下，變得更容易受感染。

TUC指，緊縮政策已令英國付出沉重代價，令英國對大流行疾病毫無準備，亦令太多工人得不到保障，形容後果痛苦和悲慘。而調查是英國汲取教訓的機會，必須重建公共服務，令其變得足夠強大在未來危機中提供保護。

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責任編輯：李俊儀