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【AAPL】蘋果WWDC發布會前股價先創新高　郭明錤：蘋果AIGC布局較MR裝置更受關注

新經濟追蹤 21:47 2023/06/05

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【AAPL】蘋果WWDC發布會倒數　郭明錤：蘋果AIGC布局較MR裝置更受關注

蘋果（Apple，美：AAPL）會在香港時間今晚（6月6日凌晨1時）舉行2023 WWDC（全球開發者大會）主題演講，混合實境（MR）裝置料成為發布焦點。著名蘋果供應鏈分析師、天風國際的郭明錤表示，近期與投資者討論後，認為若蘋果 AR/MR頭戴裝置發布成功，將對3D交互設計與3D電腦圖像帶來巨大影響，而其成功關鍵亦取決於能否與AI、AIGC（人工智能生成內容）高度整合。

雖然蘋果新裝置能否成功尚未知，但蘋果股價隨美股科技股重獲資金追捧而走高，在WWDC舉行前先創新高，升逾1%，見183.8美元。

郭明錤：投資者關心蘋果推AI服務多於MR裝置

郭明錤坦言，近期投資者關注蘋果何時推出類似ChatGPT服務，多於AR/MR頭戴裝置發布。他認為，若蘋果在WWDC發佈AIGC服務，投資者認為有助與延續目前的AI投資情緒。若蘋果的AIGC服務需要較高硬體規格，則有機會帶動硬體換機潮。

他續指，Nvidia（英偉達，美：NVDA）公布財季第二季收入預測指引超出市場預期後，投資者認為未來兩年AI對電子裝置硬件供應鏈企業盈收影響，明顯大於蘋果MR頭戴裝置的影響。

郭明錤補充，若蘋果新裝置發布能顯著優於市場預期，加上2H23新款iPhone、Apple Watch與Mac大量出貨並推升營收與利潤，預期仍能有利蘋果與關鍵供應商的股價。

蘋果混合實境MR頭盔或秋季才交付 定價逾2萬港元仍是實驗品？哪供應商是主要受惠者？可見【下一頁】

財經Hot Talk
【財經Hot Talk】蘋果MR裝置風頭被AI淹蓋　庫克逆流而進？

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編輯：麥德銘

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