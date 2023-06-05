▲ 【AAPL】蘋果WWDC發布會倒數 郭明錤：蘋果AIGC布局較MR裝置更受關注

蘋果（Apple，美：AAPL）會在香港時間今晚（6月6日凌晨1時）舉行2023 WWDC（全球開發者大會）主題演講，混合實境（MR）裝置料成為發布焦點。著名蘋果供應鏈分析師、天風國際的郭明錤表示，近期與投資者討論後，認為若蘋果 AR/MR頭戴裝置發布成功，將對3D交互設計與3D電腦圖像帶來巨大影響，而其成功關鍵亦取決於能否與AI、AIGC（人工智能生成內容）高度整合。

郭明錤坦言，近期投資者關注蘋果何時推出類似ChatGPT服務，多於AR/MR頭戴裝置發布。他認為，若蘋果在WWDC發佈AIGC服務，投資者認為有助與延續目前的AI投資情緒。若蘋果的AIGC服務需要較高硬體規格，則有機會帶動硬體換機潮。

他續指，Nvidia（英偉達，美：NVDA）公布財季第二季收入預測指引超出市場預期後，投資者認為未來兩年AI對電子裝置硬件供應鏈企業盈收影響，明顯大於蘋果MR頭戴裝置的影響。

郭明錤補充，若蘋果新裝置發布能顯著優於市場預期，加上2H23新款iPhone、Apple Watch與Mac大量出貨並推升營收與利潤，預期仍能有利蘋果與關鍵供應商的股價。

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編輯：麥德銘