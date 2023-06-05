「當代財務策劃行政證書課程」 正式展開

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牽手大灣區、起步向新城 濟南新舊動能轉換起步區成功舉辦 “香港 • 鵲華觀瀾會”活動
國際認證財務顧問師協會港澳中心 (www.IARFC-HK.org) 與香港恒生大學商學院 (https://sbus.hsu.edu.hk/en/) 聯合開展的「當代財務策劃行政證書課程 (Executive Certificate in Contemporary Financial Planning)」已於6月1日正式開課。
課程內容函蓋「信託 (Trust)」(18課時) 和「金融科技 (FinTech)」(15課時) 現今两大財務策劃要素。課程特為「認證財務顧問師 (Registered Financial Consultant，簡稱RFC)」專業認證持有者而設，有效提升其專業度。課程獲國際認證財務顧問師協會 (International Association of Registered Financial Consultants, www.IARFC.org) 認可，修畢課程者如符合協會規定可獲頒授「資深認證財務顧問大師 (Master Registered Financial Specialist，簡稱MRFS)」專業認證。課程同時榮獲香港保險科技協會 (https://insurtech.org.hk/) 擔任支持機構。
國際認證財務顧問師協會港澳區主席蘇婉薇博士RFC®及香港恒生大學商學院副院長(企業及商界聯繫)萬頴恩博士分別代表雙方機構於課前致辭，勉勵眾學員增進知識以迎市場挑戰，並祝願眾學員學業事業更上一層樓。
按萬博士述，課程為香港恒生大學商學院首次與財務策劃專業認證機構合作。雙方皆表達深化合作的意願。
（特約）