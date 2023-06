「當代財務策劃行政證書課程」 正式展開

▲ 國際認證財務顧問師協會港澳區及香港恒生大學商學院雙方機構代表合照

國際認證財務顧問師協會港澳中心 (www.IARFC-HK.org) 與香港恒生大學商學院 (https://sbus.hsu.edu.hk/en/) 聯合開展的「當代財務策劃行政證書課程 (Executive Certificate in Contemporary Financial Planning)」已於6月1日正式開課。

▲ 香港恒生大學商學院高級講師梁苑姍授課

▲ 香港恒生大學商學院高級講師嚴啟政授課

課程內容函蓋「信託 (Trust)」(18課時) 和「金融科技 (FinTech)」(15課時) 現今两大財務策劃要素。課程特為「認證財務顧問師 (Registered Financial Consultant,簡稱RFC)」專業認證持有者而設,有效提升其專業度。課程獲國際認證財務顧問師協會 (International Association of Registered Financial Consultants, www.IARFC.org) 認可,修畢課程者如符合協會規定可獲頒授「資深認證財務顧問大師 (Master Registered Financial Specialist,簡稱MRFS)」專業認證。課程同時榮獲香港保險科技協會 (https://insurtech.org.hk/) 擔任支持機構。

▲ 國際認證財務顧問師協會港澳區主席蘇婉薇博士RFC®致辭

國際認證財務顧問師協會港澳區主席蘇婉薇博士RFC®及香港恒生大學商學院副院長(企業及商界聯繫)萬頴恩博士分別代表雙方機構於課前致辭,勉勵眾學員增進知識以迎市場挑戰,並祝願眾學員學業事業更上一層樓。

▲ 香港恒生大學商學院副院長(企業及商界聯繫)萬頴恩博士致辭

按萬博士述,課程為香港恒生大學商學院首次與財務策劃專業認證機構合作。雙方皆表達深化合作的意願。

▲ 上課情况

(特約)