【香港樓市】陳茂波：考慮再放寬首置按揭成數、惟無意減辣　地產股午後靠穩

▲ 【香港樓市】陳茂波：考慮再放寬首置按揭成數、惟無意減辣

香港樓市觀望氣氛濃厚，有立法會議員再度關注政府會否撤銷「辣招」，財政司司長陳茂波表示，暫時無意調整樓市「辣招」，但可行情況下，考慮進一步放寬首次置業市民按揭成數比例。

香港五大地產商午後靠穩，恒基地產 （00012） 升2.0%，報25.05元；新地 （00016） 升1.1%，報102.9元；長實集團 （01113） 升0.6%，報43.95元；新世界 （00017） 升0.9%，報19.44元；信和置業 （00083） 略跌0.4%，報10.26元。

陳茂波出席立法會財經事務委員會時指出，自從政府推出「辣招」後，樓市炒風並不熾熱，但房屋供應情況相對有限，會優先照顧本地市民置業需要。陳茂波提到，去年經濟不太好，加上息口上升，置業人士或傾向較謹慎，但料樓市若恢復至較正常環境，私樓供應實際增加數量或只有數千伙。

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編輯：李哲毅