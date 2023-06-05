【泰加停牌】泰加保險：簽署53億元債券融資意向書　除牌大限倒數1個月

▲ 【泰加停牌】泰加保險獲融資53億元

泰加保險 （06161） 宣布，已透過全資子公司於多家投資方簽署投資意向書，期望以債務融資逾53億元（約6.8億美元）。泰加表示，將根據復牌進展，積極與各投資方討論落實債券發行的安排，並簽訂正式投資協議。

泰加保險計劃融資完成後，擬為Himalayas Insurance申請國際信用評級，並爭取獲得A-或以上信用評級，集團相信獲取若干信用評級對集團的未來業務開展有重大幫助。

泰加保險於3月時公布，為推動阿聯酋註冊的保險公司Himalayas Insurance發展，計劃進行40億元以上債券融資，爭取中國、阿聯酋、沙特阿拉伯待資金入場。公司新公告，沒有提供有意投資的投資者資料。

泰加保險上市公司原有的的士保險界前龍頭「泰加保險」，目前已遭德勤‧關黃陳方會計師行的黎嘉恩和甘仲恆接管所有事務和資產。

泰加保險從去年1月起停牌至今，以聯交所18個月強制除牌機制，公司最快於7月被要求啟動相關程序。

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記者：宋佩恩