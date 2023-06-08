【美股開市】首領失業救濟人數19月高　美債息回軟　道指跌13點　納指升0.2%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國上周首次申領失業救濟金人數升至26.1萬，為近19個月高位，債息由高位回落，暫報3.767厘；美滙指數繼續在104關徘徊，暫報103.86。

美股開市個別發展，道指跌13點，納指升0.2%。

澳洲及加拿大在停止加息後，出乎意料地再次加息，花旗經濟學家最新報告中指，其他地方的貨幣政策反映了過早停止加息可能帶來的經濟風險，也告訴了投資者通脹回升可能引發意外加息，聯儲局如果暫停加息，美國也可能出現類似情況，一旦政策利率變得不那麼具有限制性，聯儲局可能會更早而非更晚加息。

美國10年期債息受全球意外加息影響，一度拉升至3.8厘水平。

加拿大央行出乎意料加息0.25厘，投資者觀望儲局議息會議對利率前景的取態。

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即市走勢︰

【21：40】【歐洲經濟】歐盟首季GDP向下修訂至1% 德國陷負增長

【21：30】首領失業救濟人數19月高，美債息回軟，道指跌13點，納指升0.2%。

【20：30】【美國經濟數據】美國首次申領失業救濟金人數升至26.1萬

【18：50】道指期貨跌3點，納指期貨微跌2點。

【16：10】【歐元定存】歐元定存息最高7厘 花旗料下周四歐洲加息0.25厘

【13：36】道指期貨跌36點，報33673點，標指期貨跌5點，報4269點，納指期貨跌45點或0.3%，報14286點。

【13：36】【TSLA】Tesla據報動員中國供應鏈企業到墨西哥建廠 盼複製上海超級工廠

【11：00】【鱷王看法】橋水達里奧：美國進入大型債務危機周期後段

【10：55】【幣安風暴】Cathie Wood為持股說好話 「幣安出事對Coinbase是好事」

【10：16】【遊戲驛站GME】CEO被炒遭主席嘲笑？ GME季度收入遜預期、盤後挫近兩成

【05：16】【加拿大加息】加拿大突加息0.25厘 金價急瀉1% 市場關注儲局取態

【ET財智Talk】恒指或見17,000點？滙豐分析劉紹文前瞻港股下半年走勢 分析支持、阻力位及值博板塊

====以下為6月7日美股市況====

加拿大央行出乎意料加息0.25厘，至4.75厘22年高位，美國債息回升，10年期債息撲3.8厘 ； 投資者觀望聯儲局下周議息會議對利率前景的取態，7月加息揣測升溫，納指曾挫1.4%，道指升幅收窄。

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道指曾升135點，截至本港時間今晨4時（即收市），升幅收窄至91點，報33665厘；標指跌16點，報4267點；納指跌171點或1.29%，報13104點。美國10年期債息報3.793厘，升0.096厘。

特斯拉（Tesla）Model 3符美國稅務優惠條件，股價一度升4.3%至7個月高位，收市升幅收窄至1.5%。

美國證券交易委員會（SEC）稱幣安（Binance）創辦人趙長鵬（Changpeng Zhao）控制的一間離岸公司Merit Peak，通過中間公司取得幣安客戶價值110億美元資產 ；另外，加密貨幣交易所Coinbase則反擊SEC指控，強調美國對加密貨幣沒有清晣的規管，也沒有介定加密幣為證券，但又以違反證券法起訴Coinbase違規，這種做法不恰當。上訴法院周二要求SEC於一周內作出回應。Coinbase周三股價升3.2%。



歐洲央行管委暨荷蘭央行行長諾特（Klaas Knot）指出，金融市場的通脹預期似乎過於樂觀 ； 諾特暗示，貨幣政策需要更長時間的緊縮來抑制通脹。歐股收市跌0.2%。

世界銀行等多個機構近期均上調今年全球經濟增長預測，當中經濟合作暨發展組織（OECD）上調全球今年經濟增長至2.7%，高於3月預測的2.6%，並預期美國經濟可望出現軟着陸。

【加拿大加息】加拿大意外加息0.25厘 加元短綫走高

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，30年固定按揭貸款利率由6.91厘回落至至6.81厘，貸款申請宗數按周再跌1.4%。另外，4月貿易逆差為746億美元，低過預期758億美元逆差，但仍為去年10月以來最大逆差的月份。

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即市走勢︰

【1：40】 道指升57點；標指跌0.4%；納指跌1.2%。

【23：15】【美國經濟】耶倫：繼續支持聯儲局壓低通脹 就業市場強勁可與低通脹並存

【23：00】【加拿大加息】加拿大意外加息0.25厘 加元短綫走高

【22：40】道指升34點，納指跌0.3% Tesla升近3%創逾半年高。

【21：30】道指開市升9點，納指升0.1%。

【18：10】道指期貨跌55點 納指期貨跌0.2%。

【17：30】【電動車】理想汽車北京新工廠據報最快7月投產 為首款純電動車鋪路

【12：11】道指期貨升14點，報33631點，標指期貨升3點，報4293點，納指期貨跌3點，報14582點。

【10：31】【5G】歐盟傳正考慮強制禁止使用華為等 建設5G網絡

【10：23】【加密貨幣】美國證交會要求凍結幣安美國平台資產 SEC主席：不需要「數碼貨幣」

【07：54】【波音BA】波音因零件缺陷推遲787夢幻客機交付、曾跌近4% 維持全年交付目標

====以下為6月6日美股市況====

市場預期聯儲局下周議息會議有近75%機率暫停加息，然而環球加息潮未停。高盛料儲局7月恢復加息，美滙指數最多升0.36%至104.37，澳洲央行連續兩次會議加息，澳元最多漲1.03%，高見66.85美仙。

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銀行股造好，美股反覆靠穩，收市道指升10點，報33573點；標指升10點，報4283點逼9個月高；納指升46點或0.36%，報13276點。反映中國概念股表現的金龍指數急彈3.8%。

花旗、美銀升逾2%；英特爾升3.7%。波音787型生產過程中發現新缺陷，面臨推遲交付，股價跌0.7%。

蘋果較早時發布首款混合實境（MR）裝置Apple Vision Pro，分析員認為售價偏高，加上相對缺乏吸引消費者的內容，料利好短暫。蘋果周二股價收市續挫0.21%。

美國證券交易委員會（SEC）對全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）提出13項指控後，Coinbase（美：COIN）亦被SEC起訴，指其涉嫌違反美國證券法規。Coinbase開市曾跌超過2成，其後跌幅稍為收窄，收市挫12%。

美國供應管理協會（ISM）數據顯示，5月非製造業指數降至今年來新低，報50.3低於預期；其中商業活動生產和新訂單指數雙雙下滑，物價指數也創3年新低。

紐約聯儲銀行統計的指數顯示，全球供應鏈壓力進一步緩和。5月全球供應鏈壓力指數報負1.71，前一月終值為負1.35。數據處於負值，反映供應鏈壓力緩和，最新數值也低於歷史平均值。

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即市走勢︰

【21：30】道指跌23點 納指跌0.3% Coinbase跌近2成（不斷更新）

【20：15】【加密貨幣】Coinbase盤前跌逾14% 遭美國證交會起訴違反證券法 「多年來一直無視美國證券法監管」

【17：55】道指期貨跌47點 納指跌0.1%

【15：00】【芯片大戰】台積電料上半年收入按年跌10% 傳準備試產兩納米芯片

【12：14】美股期貨變動不大。道指期貨跌1點，報33618點，標指期貨升不足1點，報4281點，納指期貨同樣升不足1點，報14589點。

【12：02】【AAPL】天價Vision Pro嚇倒蘋果供應鏈股 郭明錤提兩原因不看好

【10：31】【幣安風暴】美國證交會起訴幣安及趙長鵬13控罪 幣安：毫無根據、比特幣跌半成

【07：52】【WWDC2023】蘋果正式棄用Intel 新Mac Pro採用自制M2 Ultra芯片、Intel股價跌逾4%

====以下為3月20日美股市況====

蘋果全球開發者大會（WWDC）發布首款MR 混合實境裝置「Vision Pro」上，但售價達3499美元，較市傳的3000美元貴，2024年初才正式交貨。蘋果股價曾升2.2%破頂，產品發布後，股價轉跌，收市跌0.76%。

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另一方面，美國總統拜登上周六簽署提高國家債務上限的法案後，財政部昨發行年期分別為44天、3個月及6個月的新債，總額達1,730億美元。

道指偏軟，納指反覆靠穩 ， 截至今晨4時（即收市），道指跌199點，報33562點；標指跌8點，報4273點；納指最多升0.68%，收市微跌11點或0.09%，報13229點。美國10年期債息報3.693厘。

OPEC+在維也納舉行的會議中，同意將目前每日共366萬桶減產量的限期，由今年底延長至明年底。沙特則自願將產量由5月約1,000萬桶降至900萬桶，為當地近年來最大減產幅度。消息刺激油價一度升逾2%，其後升幅收窄，今晨4時，紐約期油報71.82美元，升0.11%；布蘭特期油報76.4美元，升0.35%。

歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）承認，歐羅區的核心通脹壓力指標仍然很高，儘管有些指標顯示緩和的跡象，但沒有明確的證據表明核心通脹已經觸頂。她重申，需要再次把利率提高到有足夠限制性的水平，以使通脹率降至歐洲央行2%的目標。

歐羅區5月服務業採購經理指數（PMI）終值報55.1，預期為55.9；歐羅區4月生產物價指數（PPI）按年升1%，預期為漲1.5%，前值修訂為升5.5%。

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焦點新聞︰

【外圍一周瞻】儲局進入靜默期 本周聚焦美國5月服務業PMI（附數據表）

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即市走勢︰

【03：10】蘋果轉跌1.4%， 道指跌180點

【02：20】Apple 2023 WWDC 正式登場，蘋果公司發布首款AR/VR頭戴式裝置設備Apple Vision Pro ； 蘋果升1%。

【01：46】道指跌122點、納指升0.3% ； 歐股收市跌0.48%

【23：10】道指跌幅輕微擴大至113點、納指升0.4%，Tesla升近3%。

【22：15】【美國經濟數據】美國5月ISM服務指數為50.3 低於預期│工廠訂單升幅低於預期

【21：30】道指開市升8點，納指微升。

【20：40】財政部發行逾1700億美元債，美10年債息升至3.74厘，道指期貨微跌1點，納指期貨跌0.1%。

【18：10】道指期貨靠穩升27點，納指期貨跌0.3%，紐約期油及布蘭特期油升幅均超過2%。

【18：05】【美股焦點】大摩指美股盈利現下行風險 料標普500指數年底跌近1成

【17：05】【NVDA】Nvidia黃仁勳據報已返美 間接否認周二訪華傳聞

【16：05】【AAPL】蘋果WWDC發布會前先創新高 郭明錤：蘋果AIGC布局較MR裝置更受關注

【14：05】【瑞信危機】瑞銀：6月12日完成收購瑞信 接收所有資產和負債

【12：05】道指期貨升19點，報33836點，標指期貨跌4點，報4283點，納指期貨跌47點或0.3%，報14528點。

【12：03】【美國加息】IMF：銀行貸款無明顯放緩 美聯儲可能須採取更多措施

【10：48】【瑞信危機】瑞銀擬保留瑞信亞洲區逾百投資銀行家、中國區料成裁走重災 傳延發第二季業績

【08：14】【Twitter】Yaccarino據報周一上任CEO、早於預期 NBC環球高層Joe Benarroch加入團隊

【07：30】【國際油價】沙特7月自願減產100萬桶 稱有需要或會延長 OPEC+討論激烈

【07：30】美股上周五造好。美國非農業職位增長強勁，惟失業率亦回升至3.7%，市場及聯儲局官員認為6月份議息會議仍可暫停加息，加上債限危機解除 ，道指上周五升701點，報33762點；標指升61點，報4282點；納指升139點或1.07%，報13240點。

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】就業勁+拜登快簽債限法案 道指飆701點 納指漲1.1%

責任編輯︰梁浩碩