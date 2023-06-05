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【美股期貨】道指期貨靠穩升19點　納指期貨跌0.3%（不斷更新）

股市 12:26 2023/06/05

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美股動態不斷更新

美股期貨周一於亞洲時段個別發展，其中道指期貨升19點，納指期貨跌47點或0.3%。美國今日將會公布5月服務業PMI初值，4月工廠訂單，5月ISM服務業PMI，4月耐用品訂單終值。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【外圍一周瞻】儲局進入靜默期　本周聚焦美國5月服務業PMI（附數據表）

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【12：05】道指期貨升19點，報33836點，標指期貨跌4點，報4283點，納指期貨跌47點或0.3%，報14528點。

【12：03】【美國加息】IMF：銀行貸款無明顯放緩　美聯儲可能須採取更多措施

【10：48】【瑞信危機】瑞銀擬保留瑞信亞洲區逾百投資銀行家、中國區料成裁走重災　傳延發第二季業績

【08：14】【Twitter】Yaccarino據報周一上任CEO、早於預期　NBC環球高層Joe Benarroch加入團隊

【07：30】【國際油價】沙特7月自願減產100萬桶　稱有需要或會延長　OPEC+討論激烈

【07：30】美股上周五造好。美國非農業職位增長強勁，惟失業率亦回升至3.7%，市場及聯儲局官員認為6月份議息會議仍可暫停加息，加上債限危機解除 ，道指上周五升701點，報33762點；標指升61點，報4282點；納指升139點或1.07%，報13240點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】就業勁+拜登快簽債限法案　道指飆701點　納指漲1.1%

【開市追揸沽】港股大反彈弱勢扭轉？ 憧憬內地救市內房股有救？

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【開市追揸沽】港股大反彈弱勢扭轉？ 憧憬內地救市內房股有救？

責任編輯︰梁浩碩

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