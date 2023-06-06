【美股期貨】道指期貨跌47點　納指跌0.1%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

市場預期聯儲局本月議息會議有近75%機率暫停加息，然而環球加息潮未停。澳洲央行再次意外加息0.25厘，政策利率升至4.1厘，澳元滙價反彈，澳元兌美元報0.6653。歐洲央行行長拉加德則表示當地通脹仍處於高位，物價壓力持續，有必要繼續加息。

美滙指數在104關徘徊，暫報104.08；美國10年期國債息率回落，暫報3.667厘。

美股期貨周二於亞洲時段變動不大，其中道指期貨跌1點，納指期貨升不足1點。美國今日未有重要數據公布。至於德國將會公布4月廠訂單，英國公布5月建築業PMI，歐元區公布4月零售銷售數據。

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即市走勢︰

【17：55】道指期貨跌47點 納指跌0.1%

【15：00】【芯片大戰】台積電料上半年收入按年跌10% 傳準備試產兩納米芯片

【12：14】美股期貨變動不大。道指期貨跌1點，報33618點，標指期貨升不足1點，報4281點，納指期貨同樣升不足1點，報14589點。

【12：02】【AAPL】天價Vision Pro嚇倒蘋果供應鏈股 郭明錤提兩原因不看好

【10：31】【幣安風暴】美國證交會起訴幣安及趙長鵬13控罪 幣安：毫無根據、比特幣跌半成

【07：52】【WWDC2023】蘋果正式棄用Intel 新Mac Pro採用自制M2 Ultra芯片、Intel股價跌逾4%

====以下為3月20日美股市況====

蘋果全球開發者大會（WWDC）發布首款MR 混合實境裝置「Vision Pro」上，但售價達3499美元，較市傳的3000美元貴，2024年初才正式交貨。蘋果股價曾升2.2%破頂，產品發布後，股價轉跌，收市跌0.76%。

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另一方面，美國總統拜登上周六簽署提高國家債務上限的法案後，財政部昨發行年期分別為44天、3個月及6個月的新債，總額達1,730億美元。

道指偏軟，納指反覆靠穩 ， 截至今晨4時（即收市），道指跌199點，報33562點；標指跌8點，報4273點；納指最多升0.68%，收市微跌11點或0.09%，報13229點。美國10年期債息報3.693厘。

OPEC+在維也納舉行的會議中，同意將目前每日共366萬桶減產量的限期，由今年底延長至明年底。沙特則自願將產量由5月約1,000萬桶降至900萬桶，為當地近年來最大減產幅度。消息刺激油價一度升逾2%，其後升幅收窄，今晨4時，紐約期油報71.82美元，升0.11%；布蘭特期油報76.4美元，升0.35%。

歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）承認，歐羅區的核心通脹壓力指標仍然很高，儘管有些指標顯示緩和的跡象，但沒有明確的證據表明核心通脹已經觸頂。她重申，需要再次把利率提高到有足夠限制性的水平，以使通脹率降至歐洲央行2%的目標。

歐羅區5月服務業採購經理指數（PMI）終值報55.1，預期為55.9；歐羅區4月生產物價指數（PPI）按年升1%，預期為漲1.5%，前值修訂為升5.5%。

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焦點新聞︰

【外圍一周瞻】儲局進入靜默期 本周聚焦美國5月服務業PMI（附數據表）

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即市走勢︰

【03：10】蘋果轉跌1.4%， 道指跌180點

【02：20】Apple 2023 WWDC 正式登場，蘋果公司發布首款AR/VR頭戴式裝置設備Apple Vision Pro ； 蘋果升1%。

【01：46】道指跌122點、納指升0.3% ； 歐股收市跌0.48%

【23：10】道指跌幅輕微擴大至113點、納指升0.4%，Tesla升近3%。

【22：15】【美國經濟數據】美國5月ISM服務指數為50.3 低於預期│工廠訂單升幅低於預期

【21：30】道指開市升8點，納指微升。

【20：40】財政部發行逾1700億美元債，美10年債息升至3.74厘，道指期貨微跌1點，納指期貨跌0.1%。

【18：10】道指期貨靠穩升27點，納指期貨跌0.3%，紐約期油及布蘭特期油升幅均超過2%。

【18：05】【美股焦點】大摩指美股盈利現下行風險 料標普500指數年底跌近1成

【17：05】【NVDA】Nvidia黃仁勳據報已返美 間接否認周二訪華傳聞

【16：05】【AAPL】蘋果WWDC發布會前先創新高 郭明錤：蘋果AIGC布局較MR裝置更受關注

【14：05】【瑞信危機】瑞銀：6月12日完成收購瑞信 接收所有資產和負債

【12：05】道指期貨升19點，報33836點，標指期貨跌4點，報4283點，納指期貨跌47點或0.3%，報14528點。

【12：03】【美國加息】IMF：銀行貸款無明顯放緩 美聯儲可能須採取更多措施

【10：48】【瑞信危機】瑞銀擬保留瑞信亞洲區逾百投資銀行家、中國區料成裁走重災 傳延發第二季業績

【08：14】【Twitter】Yaccarino據報周一上任CEO、早於預期 NBC環球高層Joe Benarroch加入團隊

【07：30】【國際油價】沙特7月自願減產100萬桶 稱有需要或會延長 OPEC+討論激烈

【07：30】美股上周五造好。美國非農業職位增長強勁，惟失業率亦回升至3.7%，市場及聯儲局官員認為6月份議息會議仍可暫停加息，加上債限危機解除 ，道指上周五升701點，報33762點；標指升61點，報4282點；納指升139點或1.07%，報13240點。

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】就業勁+拜登快簽債限法案 道指飆701點 納指漲1.1%

【開市追揸沽】港股大反彈弱勢扭轉？ 憧憬內地救市內房股有救？

責任編輯︰梁浩碩