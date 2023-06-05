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【美股期貨】沙特減產帶動國際油價上升　道指期貨靠穩升27點　納指期貨跌0.3%（不斷更新）

股市 18:13 2023/06/05

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美股動態不斷更新

國際油價周一顯著上升，主要因為產油國沙特阿拉伯表示將在7月自願減產每日100萬桶，產量將降至多年來最低水平，令紐約期油一度升近5%。石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）周末舉行會議達成產量協議，沙特能源大臣Abdulaziz bin Salman表示，該國將採取一切必要措施來恢復石油市場穩定。紐約期油及布蘭特期油現時升幅均超過2%。

美滙指數靠穩，報104.2，市場料債務上限協議簽署後，財政部需大幅發行新債，推升債息，美國10年期國債息率升至3.74厘。

美股期貨周一於亞洲時段個別發展，其中道指期貨升27點，納指期貨跌43點或0.3%。美國今日將會公布5月服務業PMI初值，4月工廠訂單，5月ISM服務業PMI，4月耐用品訂單終值。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【外圍一周瞻】儲局進入靜默期　本周聚焦美國5月服務業PMI（附數據表）

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【18：10】道指期貨靠穩升27點，納指期貨跌0.3%，紐約期油及布蘭特期油升幅均超過2%。

【18：05】【美股焦點】大摩指美股盈利現下行風險　料標普500指數年底跌近1成

【17：05】【NVDA】Nvidia黃仁勳據報已返美　間接否認周二訪華傳聞

【16：05】【AAPL】蘋果WWDC發布會前先創新高　郭明錤：蘋果AIGC布局較MR裝置更受關注

【14：05】【瑞信危機】瑞銀：6月12日完成收購瑞信　接收所有資產和負債

【12：05】道指期貨升19點，報33836點，標指期貨跌4點，報4283點，納指期貨跌47點或0.3%，報14528點。

【12：03】【美國加息】IMF：銀行貸款無明顯放緩　美聯儲可能須採取更多措施

【10：48】【瑞信危機】瑞銀擬保留瑞信亞洲區逾百投資銀行家、中國區料成裁走重災　傳延發第二季業績

【08：14】【Twitter】Yaccarino據報周一上任CEO、早於預期　NBC環球高層Joe Benarroch加入團隊

【07：30】【國際油價】沙特7月自願減產100萬桶　稱有需要或會延長　OPEC+討論激烈

【07：30】美股上周五造好。美國非農業職位增長強勁，惟失業率亦回升至3.7%，市場及聯儲局官員認為6月份議息會議仍可暫停加息，加上債限危機解除 ，道指上周五升701點，報33762點；標指升61點，報4282點；納指升139點或1.07%，報13240點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】就業勁+拜登快簽債限法案　道指飆701點　納指漲1.1%

【開市追揸沽】港股大反彈弱勢扭轉？ 憧憬內地救市內房股有救？

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【開市追揸沽】港股大反彈弱勢扭轉？ 憧憬內地救市內房股有救？

責任編輯︰梁浩碩

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【新能源車】乘聯會：5月新能源車銷量按月增11%　比亞迪銷量續奪冠、按月升14%　Tesla中國銷量升幅減至2.3%

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