【美股收市】特斯拉11連升累漲34% 納指續揚0.2% 道指升43點（不斷更新）

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​​​​​​美股周五反覆造好，標指一度突破4300點，為自2022年8月以來首次。投資者等待下周公布的5月通脹數據與聯儲局議息結果。

美股三大指數周五溫和上升，福特（美：F）自上月公布與特斯拉（Tesla，美：TSLA）達成協議，旗下電動車車主明年春季起可在北美地區使用特斯拉的充電站後，通用汽車（美：GM）最新亦將效仿福特做法，允許電動汽車接入特斯拉的超級充電樁，將有助於特斯拉充電樁成為行業標準。福特汽車和通用汽車先後與特斯拉合作，意味美國超過60%電動汽車都可以符合特斯拉的北美充電標準（NACS）。

受消息刺激，Tesla股價再升4%，即市曾飈升逾7.4%至高見252.42美元， 為連續第11個交易日上漲，累升33.6% ；通用汽車升及福特汽車升逾1%。

道指最多升141點，迫近34000關，截至本港今晨4時（即收市），道指升43點，報33876點；標指升4點，報4298點， 即市最多曾升28點至高見4322點；納指升20點，報13259點， 升幅0.2%。

另據美聯社報道，美國官員表示，國務卿布林肯將於本月18日出訪中國，預計將在北京會見中國高級官員。不過，美國國務院及中國外交部，未有確認布林肯相關行程。

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俄鳥戰爭局勢升溫，Kakhovka大壩被炸毀後，對烏克蘭東南部包括赫爾松造成大規模洪水和破壞，並有多人死亡及失蹤。

普京表示，將在7月7至8日，在白俄羅斯部署核武器，烏克蘭據報在烏東展開反攻，俄羅斯軍方報告在頓涅茨克和扎波羅熱東部地區發生激烈戰鬥，描述了無人機、步兵和砲兵參與戰鬥。

美國國防部當地時間6月9日宣布一項新的安全援助計劃，以強調美國對烏克蘭的支持。據稱，該一攬子計劃總額高達21億美元，其中包括關鍵的防空系統和彈葯等。

道指再展升浪，迫近34000點關，但景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭指，目前美國股市遠較1999至2000年股市泡沫期間更集中。在標準普爾500指數中，最大兩隻股票現時佔比合共超過13%，為史上最高。但坦言歷史上過於集中的市場主導情況不會持久。

美國加息預期降溫，本月暫停加息機會74.8%，美股隔晚造好，標指步入技術牛市，指數連續第四周上漲，創下自2022年7月至8月以來的最長連漲紀錄，納指連續第七周上漲，是自2019年10月至11月以來最長的周連漲。

美滙指數靠穩，暫報103.6；美債息回升，美國10年期國債息率暫報3.75厘。美國周五未有重要數據公布。

【投行裁員】花旗據報計劃在倫敦削減50個工作崗位 涉投行及企業銀行部門

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即市走勢︰

【04：01】熱門中概股多數上漲，小鵬汽車漲近5%，富途控股漲超3%，騰訊音樂、百度、嗶哩嗶哩漲超1%，唯品會、網易小幅上漲。愛奇藝跌超2%，京東跌超1%，阿里巴巴、理想汽車、蔚來小幅下跌。

【04：01】美股三大股指小幅收漲，特斯拉（美：TSLA）收漲近4%，為連續11個交易日上漲，通用汽車稱將採用特斯拉介面，推動特斯拉成北美充電標準。充電樁板塊普遍下跌，Chargepoint（美：CHPT）跌逾13%、EVgo（美：EVGO）跌逾12%，Blink Charging（美：BLNK）跌逾10%。納斯達克中國金龍指數小幅收漲0.26%。

【03：57】瑞士電氣化產品和工業自動化系統開發商ABB集團：將為其產品提供NACS連接器選項，並與特斯拉合作。

【03：43】歐盟委員會主席馮德萊恩將於6月12日至15日訪問拉丁美洲。她將出訪巴西、智利、阿根廷和墨西哥。

【03：43】網紅券商Robinhood將從其加密數字貨幣平台撤銷Solana、Cardano、Polygon這三種代幣的交易服務，以應付拜登政府高調的監管行動。

【03：36】美國抵押貸款服務公司Better.com辭退整個房地產業務團隊。

【03：17】據華爾街日報，商業集團起訴美國政府，因其試圖動用權力調控限製藥品價格。

【03：10】英國前首相約翰遜已辭去英國下議院議員職務，所空出的議席將通過很快舉行的特別選舉來填補。

【02：58】電動汽車充電服務提供商EVgo （美：EVGO）跌幅擴大，現跌近13%。此前公司表示，正與供應商和其他合作夥伴研究最好方式來滿足駕駛者的需求。無論EV駕駛者使用何種快速充電連接器，EVgo都將繼續為其服務。

【02：33】紐約7月原油期貨收跌1.12美元，跌幅1.57%，報70.17美元/桶。布蘭特 8月原油期貨收跌1.17美元，跌幅1.54%，報74.79美元/桶。

【02：18】投行Piper Sandler＆Co.：得益於福特汽車及通用汽車的電動汽車將使用特斯拉充電網絡的協議，特斯拉到2030年將獲利多達30億美元。

【02：05】瑞銀集團當地時間9日表示，已與瑞士政府簽署一項損失保護協議，自該行收購瑞士信貸完成之日起生效。協議規定，瑞銀將承擔瑞信非核心資產的指定投資組合所產生的首批50億瑞士法郎的潛在損失，而瑞士政府將承擔接下來的90億瑞士法郎的潛在損失。瑞銀表示，預計最早將於12日完成對瑞士信貸的收購。

【02：02】紐約8月黃金期貨收跌0.07%，報1977.20美元/盎司，本周累漲0.38%。10月黃金期貨收跌0.06%，報1996.80美元/盎司，本周累漲0.39%。8月白銀期貨收漲0.25%，報24.516美元/盎司，本周累漲2.77%。9月白銀期貨收漲0.25%，報24.629美元/盎司，本周累漲2.76%。

【01：45】穆迪：對2006年至2007年發行1.049億美元的美國住房抵押貸款證券的評級進行上調。

【01：17】美國法官裁決3M下屬公司不得以破產的方式，來逃避耳塞產品缺陷產品引發的訴訟。

【00：33】美國法官對空中出租車行業商業機密爭端案件下達裁決，波音旗下電動垂直起降飛機生產商Wisk Aero被要求與同行Archer公司一同出庭受審。

【00：30】特斯拉（美：TSLA）回吐漲幅，現漲3.98%，此前一度漲逾6%。

【00：20】高盛集團大宗商品研究全球負責人Jeffrey Currie表示，OPEC最新減產將推動石油庫存減少，從而推動油價至略高於90美元/桶。

【23：30】歐股收市下跌， 德國DAX 30指數收跌0.3%，法國股指收跌0.1%，英國股指初步收跌0.5%。泛歐STOXX 600指數跌0.1%

【22：40】特斯拉再抽升5%，道指升86點，納指升0.7%。

【22：28】彭博社報道， 花旗集團計劃在倫敦實施新一輪裁員，投資銀行部門裁撤30個職位，企業銀行部門裁員20人。

【21：30】普京7月在白俄部署核武，烏東激戰，道指跌39點，納指升0.6%。

【18：15】【瑞信危機】瑞銀獲瑞士政府保證 承擔收購瑞信近百億美元損失

【17：15】【中概股】中證監方星海：中國公司美國退市風險大減 「國際投資者與香港不脫鉤、其實就與中國不脫鉤」

【12：15】道指期貨跌46點，報33819點，標指期貨跌3點，報4294點，納指期貨跌7點，報14496點。

【12：08】【美國加息】保德信固定收益：緊盯儲局是否已作長期暫停加息的準備 目前市場定價反映未來12個月三次降息

【11：03】【幣安風暴】幣安美國：暫停美元存款、最快6月13日停美元提款

【08：07】【TSLA】Tesla充電網成行業標準取突破、盤後升近半成 通用汽車明年接入Tesla超級充電樁

====以下為6月8日美股市況====

美國勞工數據出現放緩迹象，上周首次申領失業救濟金人數升至26.1萬，遠高於預期23.5萬及上周修正值23.3萬，為2021年10月底以來最多。就業市場轉弱令市場憧憬加息預期有機會降溫，美國10年期債息由日內高位逾3.8厘，回落至3.72厘。

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美股造好，反映中國概念股表現的金龍指數彈1.6%。截至今晨4時（即收市），道指升168點，報33833點；標指升26點，報4293點；納指升133點或1.02%，報13238點。

標指自去年10月12日低位收報3577.03點，至最新收報4293.93點計，累積反彈兩成，進入技術牛市。

高盛總裁沃爾德倫（John Waldron）表示，雖然美國經濟穩健，但衰退憂慮仍在，通脹頑強及借貸成本高，仍是要考慮的風險 ； 集團已經做好準備，須面對較長時期的小型滯脹經營環境。

歐羅區今年首季GDP連續兩季下跌，按季終值跌0.1%，技術上陷入衰退；按年升1%，預期為漲1.2%。歐股收市反覆微跌。

特斯拉（美：TSLA，Tesla）與西班牙華倫西亞地方政府商討，計劃在當地投資興建電動車生產廠房。Tesla升4.6%，再創逾半年高位。

高盛總裁沃爾德倫（John Waldron）表示，雖然美國經濟穩健，但衰退憂慮仍在，通脹頑強及借貸成本高，仍是要考慮的風險 ； 集團已經做好準備，須面對較長時期的小型滯脹經營環境。

美國4月份消費信貸增230億美元，為去年11月後最大升幅，多過預期。

澳洲及加拿大在停止加息後，出乎意料地再次加息，花旗經濟學家最新報告中指，其他地方的貨幣政策反映了過早停止加息可能帶來的經濟風險，也告訴了投資者通脹回升可能引發意外加息，聯儲局如果暫停加息，美國也可能出現類似情況，一旦政策利率變得不那麼具有限制性，聯儲局可能會更早而非更晚加息。美國10年期債息受全球意外加息影響，一度拉升至3.8厘水平。

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即市走勢︰

【1：55】 道指升129點 ， 納指升0.6%。10年債息報3.725厘；美滙指數報103.33。

【23：00】美滙美債息回軟，道指轉升90點，納指升幅擴大至0.7%。

【21：40】【歐洲經濟】歐盟首季GDP向下修訂至1% 德國陷負增長

【21：30】首領失業救濟人數19月高，美債息回軟，道指跌13點，納指升0.2%。

【20：30】【美國經濟數據】美國首次申領失業救濟金人數升至26.1萬

【18：50】道指期貨跌3點，納指期貨微跌2點。

【16：10】【歐元定存】歐元定存息最高7厘 花旗料下周四歐洲加息0.25厘

【13：36】道指期貨跌36點，報33673點，標指期貨跌5點，報4269點，納指期貨跌45點或0.3%，報14286點。

【13：36】【TSLA】Tesla據報動員中國供應鏈企業到墨西哥建廠 盼複製上海超級工廠

【11：00】【鱷王看法】橋水達里奧：美國進入大型債務危機周期後段

【10：55】【幣安風暴】Cathie Wood為持股說好話 「幣安出事對Coinbase是好事」

【10：16】【遊戲驛站GME】CEO被炒遭主席嘲笑？ GME季度收入遜預期、盤後挫近兩成

【05：16】【加拿大加息】加拿大突加息0.25厘 金價急瀉1% 市場關注儲局取態

====以下為6月7日美股市況====

加拿大央行出乎意料加息0.25厘，至4.75厘22年高位，美國債息回升，10年期債息撲3.8厘 ； 投資者觀望聯儲局下周議息會議對利率前景的取態，7月加息揣測升溫，納指曾挫1.4%，道指升幅收窄。

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道指曾升135點，截至本港時間今晨4時（即收市），升幅收窄至91點，報33665厘；標指跌16點，報4267點；納指跌171點或1.29%，報13104點。美國10年期債息報3.793厘，升0.096厘。

特斯拉（Tesla）Model 3符美國稅務優惠條件，股價一度升4.3%至7個月高位，收市升幅收窄至1.5%。

美國證券交易委員會（SEC）稱幣安（Binance）創辦人趙長鵬（Changpeng Zhao）控制的一間離岸公司Merit Peak，通過中間公司取得幣安客戶價值110億美元資產 ；另外，加密貨幣交易所Coinbase則反擊SEC指控，強調美國對加密貨幣沒有清晣的規管，也沒有介定加密幣為證券，但又以違反證券法起訴Coinbase違規，這種做法不恰當。上訴法院周二要求SEC於一周內作出回應。Coinbase周三股價升3.2%。



歐洲央行管委暨荷蘭央行行長諾特（Klaas Knot）指出，金融市場的通脹預期似乎過於樂觀 ； 諾特暗示，貨幣政策需要更長時間的緊縮來抑制通脹。歐股收市跌0.2%。

世界銀行等多個機構近期均上調今年全球經濟增長預測，當中經濟合作暨發展組織（OECD）上調全球今年經濟增長至2.7%，高於3月預測的2.6%，並預期美國經濟可望出現軟着陸。

【加拿大加息】加拿大意外加息0.25厘 加元短綫走高

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，30年固定按揭貸款利率由6.91厘回落至至6.81厘，貸款申請宗數按周再跌1.4%。另外，4月貿易逆差為746億美元，低過預期758億美元逆差，但仍為去年10月以來最大逆差的月份。

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即市走勢︰

【1：40】 道指升57點；標指跌0.4%；納指跌1.2%。

【23：15】【美國經濟】耶倫：繼續支持聯儲局壓低通脹 就業市場強勁可與低通脹並存

【23：00】【加拿大加息】加拿大意外加息0.25厘 加元短綫走高

【22：40】道指升34點，納指跌0.3% Tesla升近3%創逾半年高。

【21：30】道指開市升9點，納指升0.1%。

【18：10】道指期貨跌55點 納指期貨跌0.2%。

【17：30】【電動車】理想汽車北京新工廠據報最快7月投產 為首款純電動車鋪路

【12：11】道指期貨升14點，報33631點，標指期貨升3點，報4293點，納指期貨跌3點，報14582點。

【10：31】【5G】歐盟傳正考慮強制禁止使用華為等 建設5G網絡

【10：23】【加密貨幣】美國證交會要求凍結幣安美國平台資產 SEC主席：不需要「數碼貨幣」

【07：54】【波音BA】波音因零件缺陷推遲787夢幻客機交付、曾跌近4% 維持全年交付目標

====以下為6月6日美股市況====

市場預期聯儲局下周議息會議有近75%機率暫停加息，然而環球加息潮未停。高盛料儲局7月恢復加息，美滙指數最多升0.36%至104.37，澳洲央行連續兩次會議加息，澳元最多漲1.03%，高見66.85美仙。

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銀行股造好，美股反覆靠穩，收市道指升10點，報33573點；標指升10點，報4283點逼9個月高；納指升46點或0.36%，報13276點。反映中國概念股表現的金龍指數急彈3.8%。

花旗、美銀升逾2%；英特爾升3.7%。波音787型生產過程中發現新缺陷，面臨推遲交付，股價跌0.7%。

蘋果較早時發布首款混合實境（MR）裝置Apple Vision Pro，分析員認為售價偏高，加上相對缺乏吸引消費者的內容，料利好短暫。蘋果周二股價收市續挫0.21%。

美國證券交易委員會（SEC）對全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）提出13項指控後，Coinbase（美：COIN）亦被SEC起訴，指其涉嫌違反美國證券法規。Coinbase開市曾跌超過2成，其後跌幅稍為收窄，收市挫12%。

美國供應管理協會（ISM）數據顯示，5月非製造業指數降至今年來新低，報50.3低於預期；其中商業活動生產和新訂單指數雙雙下滑，物價指數也創3年新低。

紐約聯儲銀行統計的指數顯示，全球供應鏈壓力進一步緩和。5月全球供應鏈壓力指數報負1.71，前一月終值為負1.35。數據處於負值，反映供應鏈壓力緩和，最新數值也低於歷史平均值。

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即市走勢︰

【21：30】道指跌23點 納指跌0.3% Coinbase跌近2成（不斷更新）

【20：15】【加密貨幣】Coinbase盤前跌逾14% 遭美國證交會起訴違反證券法 「多年來一直無視美國證券法監管」

【17：55】道指期貨跌47點 納指跌0.1%

【15：00】【芯片大戰】台積電料上半年收入按年跌10% 傳準備試產兩納米芯片

【12：14】美股期貨變動不大。道指期貨跌1點，報33618點，標指期貨升不足1點，報4281點，納指期貨同樣升不足1點，報14589點。

【12：02】【AAPL】天價Vision Pro嚇倒蘋果供應鏈股 郭明錤提兩原因不看好

【10：31】【幣安風暴】美國證交會起訴幣安及趙長鵬13控罪 幣安：毫無根據、比特幣跌半成

【07：52】【WWDC2023】蘋果正式棄用Intel 新Mac Pro採用自制M2 Ultra芯片、Intel股價跌逾4%

====以下為3月20日美股市況====

蘋果全球開發者大會（WWDC）發布首款MR 混合實境裝置「Vision Pro」上，但售價達3499美元，較市傳的3000美元貴，2024年初才正式交貨。蘋果股價曾升2.2%破頂，產品發布後，股價轉跌，收市跌0.76%。

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另一方面，美國總統拜登上周六簽署提高國家債務上限的法案後，財政部昨發行年期分別為44天、3個月及6個月的新債，總額達1,730億美元。

道指偏軟，納指反覆靠穩 ， 截至今晨4時（即收市），道指跌199點，報33562點；標指跌8點，報4273點；納指最多升0.68%，收市微跌11點或0.09%，報13229點。美國10年期債息報3.693厘。

OPEC+在維也納舉行的會議中，同意將目前每日共366萬桶減產量的限期，由今年底延長至明年底。沙特則自願將產量由5月約1,000萬桶降至900萬桶，為當地近年來最大減產幅度。消息刺激油價一度升逾2%，其後升幅收窄，今晨4時，紐約期油報71.82美元，升0.11%；布蘭特期油報76.4美元，升0.35%。

歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）承認，歐羅區的核心通脹壓力指標仍然很高，儘管有些指標顯示緩和的跡象，但沒有明確的證據表明核心通脹已經觸頂。她重申，需要再次把利率提高到有足夠限制性的水平，以使通脹率降至歐洲央行2%的目標。

歐羅區5月服務業採購經理指數（PMI）終值報55.1，預期為55.9；歐羅區4月生產物價指數（PPI）按年升1%，預期為漲1.5%，前值修訂為升5.5%。

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焦點新聞︰

【外圍一周瞻】儲局進入靜默期 本周聚焦美國5月服務業PMI（附數據表）

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即市走勢︰

【03：10】蘋果轉跌1.4%， 道指跌180點

【02：20】Apple 2023 WWDC 正式登場，蘋果公司發布首款AR/VR頭戴式裝置設備Apple Vision Pro ； 蘋果升1%。

【01：46】道指跌122點、納指升0.3% ； 歐股收市跌0.48%

【23：10】道指跌幅輕微擴大至113點、納指升0.4%，Tesla升近3%。

【22：15】【美國經濟數據】美國5月ISM服務指數為50.3 低於預期│工廠訂單升幅低於預期

【21：30】道指開市升8點，納指微升。

【20：40】財政部發行逾1700億美元債，美10年債息升至3.74厘，道指期貨微跌1點，納指期貨跌0.1%。

【18：10】道指期貨靠穩升27點，納指期貨跌0.3%，紐約期油及布蘭特期油升幅均超過2%。

【18：05】【美股焦點】大摩指美股盈利現下行風險 料標普500指數年底跌近1成

【17：05】【NVDA】Nvidia黃仁勳據報已返美 間接否認周二訪華傳聞

【16：05】【AAPL】蘋果WWDC發布會前先創新高 郭明錤：蘋果AIGC布局較MR裝置更受關注

【14：05】【瑞信危機】瑞銀：6月12日完成收購瑞信 接收所有資產和負債

【12：05】道指期貨升19點，報33836點，標指期貨跌4點，報4283點，納指期貨跌47點或0.3%，報14528點。

【12：03】【美國加息】IMF：銀行貸款無明顯放緩 美聯儲可能須採取更多措施

【10：48】【瑞信危機】瑞銀擬保留瑞信亞洲區逾百投資銀行家、中國區料成裁走重災 傳延發第二季業績

【08：14】【Twitter】Yaccarino據報周一上任CEO、早於預期 NBC環球高層Joe Benarroch加入團隊

【07：30】【國際油價】沙特7月自願減產100萬桶 稱有需要或會延長 OPEC+討論激烈

【07：30】美股上周五造好。美國非農業職位增長強勁，惟失業率亦回升至3.7%，市場及聯儲局官員認為6月份議息會議仍可暫停加息，加上債限危機解除 ，道指上周五升701點，報33762點；標指升61點，報4282點；納指升139點或1.07%，報13240點。

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】就業勁+拜登快簽債限法案 道指飆701點 納指漲1.1%

責任編輯︰梁浩碩