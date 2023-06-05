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【美股市況】財政部發行逾1700億美元債　美長債息升　道指跌95點、納指升0.1%　Tesla升2%（不斷更新）

股市 22:15 2023/06/05

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美股動態不斷更新

市場料債務上限協議簽署後，財政部需大幅發行新債，最新國庫券拍賣數據顯示，財政部今日將發行年期分別為44天、3個月及6個月的美元債，總額達1,730億美元。短債息率靠穩，但長債息率全線上升，美國10年期國債息率暫報3.74厘；美滙指數回升，暫報104.31。

美股周一個別發展，其中道指跌95點，納指升8點或0.1%。

較突出的股份要數到特斯拉（美：TSLA，Tesla），股份走勢持續強勁，開市後再升近3%，突破220美元關，暫報220.12美元。

國際油價周一顯著上升，主要因為產油國沙特阿拉伯表示將在7月自願減產每日100萬桶，產量將降至多年來最低水平，令紐約期油一度升近5%。石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）周末舉行會議達成產量協議，沙特能源大臣Abdulaziz bin Salman表示，該國將採取一切必要措施來恢復石油市場穩定。紐約期油及布蘭特期油現時升幅均超過2%。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【外圍一周瞻】儲局進入靜默期　本周聚焦美國5月服務業PMI（附數據表）

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【22：15】【美國經濟數據】美國5月ISM服務指數為50.3　低於預期│工廠訂單升幅低於預期

【21：30】道指開市升8點，納指微升。

【20：40】財政部發行逾1700億美元債，美10年債息升至3.74厘，道指期貨微跌1點，納指期貨跌0.1%。

【18：10】道指期貨靠穩升27點，納指期貨跌0.3%，紐約期油及布蘭特期油升幅均超過2%。

【18：05】【美股焦點】大摩指美股盈利現下行風險　料標普500指數年底跌近1成

【17：05】【NVDA】Nvidia黃仁勳據報已返美　間接否認周二訪華傳聞

【16：05】【AAPL】蘋果WWDC發布會前先創新高　郭明錤：蘋果AIGC布局較MR裝置更受關注

【14：05】【瑞信危機】瑞銀：6月12日完成收購瑞信　接收所有資產和負債

【12：05】道指期貨升19點，報33836點，標指期貨跌4點，報4283點，納指期貨跌47點或0.3%，報14528點。

【12：03】【美國加息】IMF：銀行貸款無明顯放緩　美聯儲可能須採取更多措施

【10：48】【瑞信危機】瑞銀擬保留瑞信亞洲區逾百投資銀行家、中國區料成裁走重災　傳延發第二季業績

【08：14】【Twitter】Yaccarino據報周一上任CEO、早於預期　NBC環球高層Joe Benarroch加入團隊

【07：30】【國際油價】沙特7月自願減產100萬桶　稱有需要或會延長　OPEC+討論激烈

【07：30】美股上周五造好。美國非農業職位增長強勁，惟失業率亦回升至3.7%，市場及聯儲局官員認為6月份議息會議仍可暫停加息，加上債限危機解除 ，道指上周五升701點，報33762點；標指升61點，報4282點；納指升139點或1.07%，報13240點。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】就業勁+拜登快簽債限法案　道指飆701點　納指漲1.1%

【開市追揸沽】港股大反彈弱勢扭轉？ 憧憬內地救市內房股有救？

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責任編輯︰梁浩碩

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