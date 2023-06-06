【美股市況】蘋果首款AR/VR頭盔亮相、股價曾升1%　道指跌125點、納指穩（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

Apple 2023 WWDC 正式登場，蘋果公司發布首款AR/VR頭盔 ; 蘋果股價一度升1% , 其後升幅收窄。

Apple Vision Pro聚焦遊戲、工作、交流，依賴語音、視覺及手感操控，把世界帶入「空間計算」。

發布會上推出新MacBook Air，15吋MacBook Air由 1,299美元（約10,100港元），為其歷史上最大尺寸的同款產品。13吋MacBook Air由999美元（約7,800港元）起。

美國財政部表示，在債限法案生效後，華府可以履行所有債務責任。美國總統拜登上周六簽署提高國債上限的法案後，財政部發行年期分別為44天、3個月及6個月的新債，總額達1,730億美元。

債息靠穩，美國10年期國債息率暫報3.699厘；美滙指數微升，暫報104.05。美股周一個別發展，午市道指跌125點，納指升0.2%。歐股收市跌0.48%。

較突出的股份要數到特斯拉（美：TSLA，Tesla），股價走勢持續強勁，開市後再升逾2%，一度突破220美元關，暫報218.78美元。

國際油價周一顯著上升，主要因為產油國沙特阿拉伯表示將在7月自願減產每日100萬桶，產量將降至多年來最低水平，令紐約期油一度升近5%。石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）周末舉行會議達成產量協議，沙特能源大臣Abdulaziz bin Salman表示，該國將採取一切必要措施來恢復石油市場穩定。紐約期油及布蘭特期油現時升幅均超過2%。

歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)承認，歐羅區的核心通脹壓力指標仍然很高，儘管有些指標顯示緩和的跡象，但沒有明確的證據表明核心通脹已經觸頂。她重申，需要再次把利率提高到有足夠限制性的水平，以使通脹率降至歐洲央行2%的目標。

歐羅區5月服務業採購經理指數(PMI)終值報55.1，預期為55.9；歐羅區4月生產物價指數(PPI)按年升1%，預期為漲1.5%，前值修訂為升5.5%。

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焦點新聞︰

【外圍一周瞻】儲局進入靜默期 本周聚焦美國5月服務業PMI（附數據表）

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即市走勢︰

【02：20】Apple 2023 WWDC 正式登場，蘋果公司發布首款AR/VR頭戴式裝置設備Apple Vision Pro ; 蘋果升1%。

【01：46】道指跌122點、納指升0.3% ; 歐股收市跌0.48%

【23：10】道指跌幅輕微擴大至113點、納指升0.4%，Tesla升近3%。

【22：15】【美國經濟數據】美國5月ISM服務指數為50.3 低於預期│工廠訂單升幅低於預期

【21：30】道指開市升8點，納指微升。

【20：40】財政部發行逾1700億美元債，美10年債息升至3.74厘，道指期貨微跌1點，納指期貨跌0.1%。

【18：10】道指期貨靠穩升27點，納指期貨跌0.3%，紐約期油及布蘭特期油升幅均超過2%。

【18：05】【美股焦點】大摩指美股盈利現下行風險 料標普500指數年底跌近1成

【17：05】【NVDA】Nvidia黃仁勳據報已返美 間接否認周二訪華傳聞

【16：05】【AAPL】蘋果WWDC發布會前先創新高 郭明錤：蘋果AIGC布局較MR裝置更受關注

【14：05】【瑞信危機】瑞銀：6月12日完成收購瑞信 接收所有資產和負債

【12：05】道指期貨升19點，報33836點，標指期貨跌4點，報4283點，納指期貨跌47點或0.3%，報14528點。

【12：03】【美國加息】IMF：銀行貸款無明顯放緩 美聯儲可能須採取更多措施

【10：48】【瑞信危機】瑞銀擬保留瑞信亞洲區逾百投資銀行家、中國區料成裁走重災 傳延發第二季業績

【08：14】【Twitter】Yaccarino據報周一上任CEO、早於預期 NBC環球高層Joe Benarroch加入團隊

【07：30】【國際油價】沙特7月自願減產100萬桶 稱有需要或會延長 OPEC+討論激烈

【07：30】美股上周五造好。美國非農業職位增長強勁，惟失業率亦回升至3.7%，市場及聯儲局官員認為6月份議息會議仍可暫停加息，加上債限危機解除 ，道指上周五升701點，報33762點；標指升61點，報4282點；納指升139點或1.07%，報13240點。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】就業勁+拜登快簽債限法案 道指飆701點 納指漲1.1%

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責任編輯︰梁浩碩