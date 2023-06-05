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【拖欠風險】調查指4成出口商今年將面臨更高拖欠風險

商業 13:18 2023/06/05

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安聯貿易發表全球調查報告，預計全球出口拖欠風險增加的受訪企業比例有所增加，上升11%，達到40%。全球所有國家都普遍有此升幅，但在英國和德國尤為明顯，兩者均增加16%，而對比意大利則僅增加6%。

【零售飲食】克莉絲汀拖欠5700萬元人幣　欲賣產或股本融資化解資金問題　望上半年恢業

安聯貿易行政總裁Aylin Somersan Coqui表示，隨著各國央行繼續提高利率以抑制通脹，企業正面臨需求下降、盈利能力進一步承壓以及信貸條件緊縮等諸多挑戰。在此背景下，他們會在2023年面臨更長的出口付款期限和更高的拖欠風險：「這與我們對全球破產的展望一致，我們預計繼2022年增加2%之後，2023年全球企業破產數量將增加21%。」

供應鏈中斷仍是企業擔憂問題

近75%的受訪企業認為，物流障礙和高昂的運輸成本將對2023年的出口活動產生中度至重大影響，成為德國、意大利和波蘭企業面臨的最大挑戰。對於美國和西班牙的企業來說，最大的挑戰則是融資成本和可獲得性。相比下對英國企業而言，高企的能源價格仍是今年需要克服的最大挑戰。在法國最令企業擔憂的是拖欠風險。

安聯貿易全球經濟研究主管Ana Boata表示，儘管對危機重疊交錯的擔憂會引發去全球化，重塑供應鏈或搬遷生產基地是最不受歡迎的選擇。然而受能源危機衝擊最嚴重的企業將傾向於更加多元化的供應鏈。調查回覆稱能源危機對其供應鏈造成中等至嚴重影響的企業似乎更關心做出改變，35%的企業計劃在中長期內遷移供應商和生產基地。

【美股焦點】Meta據報遭意大利檢察院調查　涉拖欠增值稅8.7億歐元

責任編輯：李智賢

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