【AI爭議】AI或導致人類滅絕？　紐約大學教授：威脅被誇大

▲ 知名AI科學家兼紐約大學（New York University）名譽教授Gary Marcus表示，目前關於AI威脅的說法，或有點被誇大。

人工智能（AI）爭議正在以幾何級增長的速度擴展，早前甚至有專家連署警告，AI可能導致人類滅絕。知名AI科學家兼紐約大學（New York University）名譽教授Gary Marcus就早於ChatGPT面世後，便不斷就AI快速發展提出警告。但他近日卻表示，目前關於AI威脅的說法，或有點被誇大。

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據法新社報道，Gary Marcus近日接受外媒訪問時稱，目前並不擔心AI會造成人類滅絕，「至少現在是毋需太過擔憂。我較擔心的，反而是我們正在打造我們無法妥善處理和控制的AI系統。」他認為，無法控制所帶來的風險，或與生存無關。

Gary Marcus表示，社會應把注意力放在真正的危險上，而並非放在人類滅絕等長遠問題。他更直言，人類或會透過AI來製造各種混亂，來操縱市場，甚至可能會升級演變成核戰，但就未會到人類滅絕的境界。

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責任編輯：曾曉汶

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