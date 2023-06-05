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【AI爭議】AI或導致人類滅絕？　紐約大學教授：威脅被誇大

科技 12:12 2023/06/05

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知名AI科學家兼紐約大學（New York University）名譽教授Gary Marcus表示，目前關於AI威脅的說法，或有點被誇大。

人工智能（AI）爭議正在以幾何級增長的速度擴展，早前甚至有專家連署警告，AI可能導致人類滅絕。知名AI科學家兼紐約大學（New York University）名譽教授Gary Marcus就早於ChatGPT面世後，便不斷就AI快速發展提出警告。但他近日卻表示，目前關於AI威脅的說法，或有點被誇大。

【AI爭議】350名AI企業領袖及專家聯署警告　AI威脅人類存亡

【ChatGPT熱潮】OpenAI網站流量飆升至10億　躋身全球流量最高網站20強

據法新社報道，Gary Marcus近日接受外媒訪問時稱，目前並不擔心AI會造成人類滅絕，「至少現在是毋需太過擔憂。我較擔心的，反而是我們正在打造我們無法妥善處理和控制的AI系統。」他認為，無法控制所帶來的風險，或與生存無關。

Gary Marcus表示，社會應把注意力放在真正的危險上，而並非放在人類滅絕等長遠問題。他更直言，人類或會透過AI來製造各種混亂，來操縱市場，甚至可能會升級演變成核戰，但就未會到人類滅絕的境界。

【ChatGPT爭議】日本監管機構警告OpenAI　收集數據或觸犯法例

責任編輯：曾曉汶

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