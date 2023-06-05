▲ 【美國加息】IMF：銀行貸款無明顯放緩 美聯儲可能須採取更多措施

IMF總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）認為，銀行貸款沒有明顯放緩，不足以促使美聯儲改變其加息週期路線，考慮到美國5月非農就業人數好過預期，美聯儲或會進一步加息。

格奧爾基耶娃指出：「收入上升所帶來的壓力，以及失業率仍然非常低，意味著美聯儲將不得不堅持到底，也許在我們看來，他們可能需要做更多的事情。」她預計，美國失業率將升至超過4%，最高可達4.5%，美聯儲在5月失業率升至3.7%後將進一步加息。

關於美國總統拜登在周末簽署債務上限法案，格奧爾基耶娃認為，廣義上說，已經達成的協議是一個好的結果，圍繞債務上限的反復辯論並不是很有幫助，認為有空間重新思考如何處理這個問題。

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編輯：李哲毅