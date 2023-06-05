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美客機闖華府領空無回應 F-16攔截後墜毀（第二版）

環球社會熱點 17:08 2023/06/05

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美國一架Cessna（塞斯納）的商業客機被指於周日（4日）闖入首都華盛頓領空，因多次未回應，美軍派出F-16戰機攔截。客機最終在弗吉尼亞州山區墜毀，事件仍在調查中。全國步槍協會（NRA）一名高層表示，機上死亡包括自己的女兒及孫女。

（第二版更新客機死者身份）

加州男好心護鴨群過馬路 港人子女面前慘遭輾斃 【下一頁】

美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration，FAA）指Citation客機由田納西州起飛，原定前往紐約的長島麥克亞瑟機場。但客機未有如期降落，反而於接近紐約時突然180度改變方向，在當日下午進入華盛頓領空。FAA指出，國家運輸安全委員會（NTSB）將主導事件調查。

北美防空司令部（NORAD）表示，由於客機未有回應無線電，當日下午3時20分派遣F-16戰機攔截。NORAD指戰機嘗試與客機聯絡不果，直至客機最終在弗吉尼亞州的喬治華盛頓國家森林山區墜毀。

美漢見完工勇救直衝馬路嬰兒車 好人有好報數天後獲聘（有片） 【下一頁】

NORAD指出，由於F-16獲允許以超音速飛行，導致華盛頓及弗吉尼亞州居民能夠聽到巨大的航行音爆聲音。航班跟踪網站FlightAware數據顯示，客機當時以超過1萬米的高度飛過華盛頓。

弗吉尼亞州警方發聲明表示，客機相信在同日下午3時50分墜毀，正在山區搜查，暫時未有任何發現。消息人士透露，當時機上共載有4人，警方指趕到墜毀現場時無發現生還者。據悉，Citation客機可乘載7至12人。

NRA女高層兼商人Barbara Rumpel在社交平台Facebook表示，女兒及年僅兩歲的孫女為死者之一，機上另外有一名保姆，連同機師在內共有4人喪生。Rumpel丈夫John聲稱，女兒在北卡羅萊納州探望自己後乘坐飛機返回紐約長島的家。

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責任編輯：吳漢培

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