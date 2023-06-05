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【ChatGPT熱潮】OpenAI網站流量飆升至10億　躋身全球流量最高網站20強

科技 11:34 2023/06/05

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OpenAI所開發的人工智能（AI）機械人ChatGPT，自去年登場後一直受到外界熱烈關注，除了用戶數量不斷飆升，也提攜了OpenAI的網站流量。根據最新數據指出，OpenAI的網站每月獨立流量在3月已飆升至10億次，成為全球流量最高網站前20名。

【ChatGPT爭議】日本監管機構警告OpenAI　收集數據或觸犯法例

【AI爭議】OpenAI稱已覓對策　解決「AI幻覺」減少編造謊言

營銷機構Veza Digital最新一份研究報告指出，今年3月共有8.47億用戶訪問了OpenAI的網站，比2月增長了54%。而OpenAI的訪問流量更是破10億，短短一個月內攀升了9個名次，一躍成為全球訪問量最大網站排行榜第18名。

Veza Digital專家稱，每9個訪客中就有1個來自美國，使其成為OpenAI訪客的主要來源國。該企行政總裁Stefan Katanic指出，ChatGPT在2022年登場後像野火一樣蔓延，預計ChatGPT很快會打破紀錄，成為有史以來活躍用戶數量增長最快的網站，可在短時間內達到10億。

【ChatGPT爭議】美國廣播集團禁ChatGPT　憂洩露公司機密

責任編輯：曾曉汶

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