▲ 【大行報告｜中國經濟】大摩料中國GDP下半年增長6% 受惠新刺激政策、消費就業廣泛復甦

摩根士丹利發表報告指，中國經濟仍在復甦，預計次季出現小幅波動後，得益於新刺激政策，以及就業和消費廣泛復甦，2023年全年GDP增長率將保持5.7%，當中下半年經季節調整後GDP按年增長6%，大摩預計，內地復甦過程將持續到2024年末季。

大摩預計，內地次季經濟增速較預期慢，經季節調整後GDP按季增長率約2%，原因是反映償還積壓訂單及前期寬鬆政策，但料中國經濟復甦還遠未結束，通過繼續刺激投資增長，並從就業市場廣泛復甦中，逐漸穩定提高服務消費，預計未來12個月將出現1600萬個合約制服務就業，有助下半年GDP按年增長6%，全年增長5.7%。

2023年末季CPI增長1.3%

內地通脹逐漸回升，大摩指出，儘管市場擔心中國陷入通縮，但今年末季總體CPI料按年增長1.3%，服務CPI穩步上漲，其速度將快過核心商品CPI增長。大摩預計，內地PPI 跌勢或已見底，第3季或見加快改善，但全球需求趨於穩定，料2024年下半年才能擺脫負增長。

大摩料內地政策維持支持方向，鑑於次季增長放緩，預計內地當局將加大刺激力度以保護復甦，除了將新能源車購買稅減免延長至2023年以後，潛在措施還包括1）放寬一二線城市的購房限制，2）提供額外1萬億元人民幣支持基建以抵消土地銷售不足；以及3）更針對性消費者激勵措施。大摩認為，內地政策立場或2024年保持寬鬆，有助縮小負產出缺口。

今年GDP增長牛市情景6.2% 熊市情景5.2%

內地經濟風險基本平衡，大摩認為，牛市情景下，今年GDP增長或達6.2%，前提是更積極的支持增長情況，以加速更平衡復甦，更具體放鬆監管以恢復私營部門信心，並對汽車和家用電器提供更慷慨的補貼。

而熊市情景下，假設國內金融條件意外收緊，地方政府隱性債務風險上升，以及直接投資增長低於預期，2023年GDP增長率或降至5.2%，2024年增長3.8%。

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