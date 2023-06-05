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意小鎮推月租1歐元冀增人口 阿諾舒華辛力加好友成招牌

環球社會熱點 11:22 2023/06/05

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意大利薩丁尼亞島（Sardinian town）地方議會和Sa Mata協會合作，發起名為Work from Ollolai的項目，希望增加島內巴爾巴吉亞（Barbagia）地區人口。由於薩丁尼亞島和美國聯繫密切，所以美國民眾可以首先參與計劃，自行決定在島上居住和工作的時間。

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薩丁尼亞島僅得約1,300人口，新居民將住在地方議會提供的住宅中，但每月只需付1歐元（約8.4港元）象徵性租金。據報有10名專業人士正搬至島嶼中部的一個小鎮。Sa Mata協會主席Veronica Matta表示，當局選擇美國民眾首先參與計劃，因為當地為名人﹑前環球先生Franco Columbu的出生地。

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Franco Columbu每年夏天會回到意大利奧洛拉伊鎮（Ollolai）渡假，但2019年在薩丁尼亞島游泳時感到不適後離世。他於1976年和1981年兩度奪得奧林匹克先生（Mr Olympia）稱號，1978年時用55秒吹破一個熱水袋，而被列入健力士世界紀錄。

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Franco Columbu亦是荷里活巨星阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）好友，在1960年代末移居美國加州，並於1970年奪得歐洲先生和環球先生頭銜。他和阿諾舒華辛力加在60年代中期時，於德國的一個健美比賽中相識，Franco Columbu更曾擔任阿諾舒華辛力加婚禮伴郎。

數年前意大利奧洛拉伊鎮以1歐元價格，成功出售破舊房屋。意大利各地受政策啟發紛紛推出類似措施，據報該國有數十個城鎮因人口減少，正面臨消失風險。當局指一旦建立專門用於申請的網站，其他國籍人士亦能參與相關項目。

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責任編輯：李俊儀

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