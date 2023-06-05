  • 32°C
香港時間 : 2023605日 (週一) 14:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】大摩降恒指目標至21500點　建議4大投資主題、看清最新焦點股

股市 13:38 2023/06/05

分享：

分享：

摩根士丹利發布中國股票策略半年報告，雖然大摩看好中國股票可於今年下半年重新跑贏大市，但因應企業盈利復甦步伐較預期慢和人民幣匯價弱勢，該行調低恒生指數、恒生國指目標價。大摩予恒指的目標價由看好2023年底達24500點，改為2024年6月見21500點，在悲觀情景更可能見14300點。

大摩維持中國股票「增持」評級，但建議增持幅度由0.5百分點降至0.25百分點，以反映箇中風險。

大摩在4條主要中國股票指數中，只上調滬深300指數目標價，因看好在岸市場流動性較佳，而中美關係短線不明朗、人民幣弱勢對離岸中資股影響更大。該行同時認為，A股長遠結構性動力較佳，主要受惠機構投資者入場、國際指數調高權重、環球資金分散投資等因素。

大摩最新預測 指數 原有目標
（2023年12月）		 最新目標
（2024年6月）		 潛在升幅
基本情景 恒生指數 24500 21500 18%
恒生國指 8250 7320 19%
MSCI中國 80 70 21%
滬深300指數 4500 4620 22%

高盛同樣下調MSCI中國指數目標，並稱「拒為看好中資股投降」，可見【下一頁】

大摩：中國最快6月推出新一輪放寬政策

MSCI中國指數從去年10月至今年1月三個月累升57%後，已從高位回落22%，以反映中國經濟復甦步伐未如想像中強勁。連帶中美緊張關係，MSCI中國指數預測市盈率從11.7倍高峰，回落到5月底的9.3倍。

大摩首席亞洲股票策略師郭強盛（Jonathan Garner）團隊指出，最新宏觀數據顯示中國復甦步伐不平均，但不認同上行周期已經結束。大摩預計，中國決策者將於6月底或7月初推出新一輪刺激措施，而隨勞動市場和收入水平改善，下半年由消費帶動的復甦將更為明顯，令市場不再調低企業盈利預測。與此同時，中美政府有跡象恢復直接對話，都有利市場回穩。

大摩行業、投資主題建議

在行業配置方面，大摩團隊續看好汽車以外的非必須消費行業，尤其看好電商企業盈利穩健、加強回購和重整架構，同時認為中國經濟恢復將由消費帶動，可利好消費者服務耐用消費品服裝行業。

大摩認為，在宏觀政策和國企改革利好下，材料工業資訊科技業個別企業都有機會。

大摩團隊分析下半年中國股票有4大投資主題：

  • 購買具最佳商業模式的A股，以反映長期股本回報率（ROE）和經風險調整後收益率的機會
  • 選擇性買入高質素、被低估的國企股，捕捉經營改善和估值持續上漲機會
  • 短線看好A股多於離岸中資股
  • 選擇性買入大型、高流通中國科網股，尤其看好阿里巴巴 （09988） 可受惠中美關係和中國宏觀經濟下半年改善

大摩最新焦點股、受惠國企改革股份清單，部分潛在升幅可逾8成

    點擊圖片放大
    +9
    +8

大摩連續9年於亞洲研究團隊排行榜榮列榜首，可見【下一頁】

【開市追揸沽】港股大反彈弱勢扭轉？ 憧憬內地救市內房股有救？

開市追揸沽
【開市追揸沽】港股大反彈弱勢扭轉？ 憧憬內地救市內房股有救？

相關文章：

【中國救市】內地擬推一籃子新措施撐房地產市場　包括降低大城市部分非核心地區首付

【刺激措施】內地延續新能源車購置稅減免政策 小鵬升8%

記者：麥德銘

大行報告 港股 股票 目標價 恒生指數 滬深300指數 恒生中國企業指數
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

受惠於亞洲投資級別債券市場的優質收益

下一篇文章

【新股IPO】藥師幫啟動預路演　傳集逾3億元　百度復星有份投資
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【債務上限】美債發行將大爆發　華爾街估一季抽走8萬億　緊縮恐如雷曼危機
【債務上限】美債發行將大爆發　華爾街估一季抽走8萬億　緊縮恐如雷曼危機
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌37點　18000關失而復得（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌37點　18000關失而復得（不斷更新）
【美股收市】就業勁+拜登快簽債限法案　道指飆701點　納指漲1.1%
【美股收市】就業勁+拜登快簽債限法案　道指飆701點　納指漲1.1%
【NVDA】Nvidia、AMD CEO是遠房親戚？蘇姿丰要叫黃仁勳「表舅」？
【NVDA】Nvidia、AMD CEO是遠房親戚？蘇姿丰要叫黃仁勳「表舅」？
【美股焦點】道指為何急升701點？與港股大升733點有無關？
【美股焦點】道指為何急升701點？與港股大升733點有無關？
【恒指夜期+ADR】夜期收市跳水238點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跳水238點　阿里美股低港2%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款