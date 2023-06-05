【大行報告】大摩降恒指目標至21500點　建議4大投資主題、看清最新焦點股

摩根士丹利發布中國股票策略半年報告，雖然大摩看好中國股票可於今年下半年重新跑贏大市，但因應企業盈利復甦步伐較預期慢和人民幣匯價弱勢，該行調低恒生指數、恒生國指目標價。大摩予恒指的目標價由看好2023年底達24500點，改為2024年6月見21500點，在悲觀情景更可能見14300點。

大摩維持中國股票「增持」評級，但建議增持幅度由0.5百分點降至0.25百分點，以反映箇中風險。

大摩在4條主要中國股票指數中，只上調滬深300指數目標價，因看好在岸市場流動性較佳，而中美關係短線不明朗、人民幣弱勢對離岸中資股影響更大。該行同時認為，A股長遠結構性動力較佳，主要受惠機構投資者入場、國際指數調高權重、環球資金分散投資等因素。

大摩最新預測 指數 原有目標

（2023年12月） 最新目標

（2024年6月） 潛在升幅 基本情景 恒生指數 24500 21500 18% 恒生國指 8250 7320 19% MSCI中國 80 70 21% 滬深300指數 4500 4620 22%

大摩：中國最快6月推出新一輪放寬政策

MSCI中國指數從去年10月至今年1月三個月累升57%後，已從高位回落22%，以反映中國經濟復甦步伐未如想像中強勁。連帶中美緊張關係，MSCI中國指數預測市盈率從11.7倍高峰，回落到5月底的9.3倍。

大摩首席亞洲股票策略師郭強盛（Jonathan Garner）團隊指出，最新宏觀數據顯示中國復甦步伐不平均，但不認同上行周期已經結束。大摩預計，中國決策者將於6月底或7月初推出新一輪刺激措施，而隨勞動市場和收入水平改善，下半年由消費帶動的復甦將更為明顯，令市場不再調低企業盈利預測。與此同時，中美政府有跡象恢復直接對話，都有利市場回穩。

大摩行業、投資主題建議

在行業配置方面，大摩團隊續看好汽車以外的非必須消費行業，尤其看好電商企業盈利穩健、加強回購和重整架構，同時認為中國經濟恢復將由消費帶動，可利好消費者服務、耐用消費品和服裝行業。

大摩認為，在宏觀政策和國企改革利好下，材料、工業和資訊科技業個別企業都有機會。

大摩團隊分析下半年中國股票有4大投資主題：

購買具最佳商業模式的A股，以反映長期股本回報率（ROE）和經風險調整後收益率的機會

選擇性買入高質素、被低估的國企股，捕捉經營改善和估值持續上漲機會

短線看好A股多於離岸中資股

選擇性買入大型、高流通中國科網股，尤其看好阿里巴巴 （09988） 可受惠中美關係和中國宏觀經濟下半年改善

大摩最新焦點股、受惠國企改革股份清單，部分潛在升幅可逾8成

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記者：麥德銘