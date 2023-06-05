【俄烏戰爭】俄稱成功抵抗烏反擊 擊斃逾250烏軍

俄羅斯國防部周一（5日）聲稱，成功抵抗烏克蘭軍隊的反擊，並擊斃超過250名烏軍。烏克蘭官方周日（4日）宣傳反擊，引述英國樂隊Depeche Mode歌曲《享受寧靜》（Enjoy the Silence）。

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俄國防部在通訊平台Telegram發聲明，指烏軍周日早上在頓涅茨克（Donetsk）南部地區5個地點發起反擊，試圖攻擊認為俄軍防守最脆弱的據點，但最終失敗。

俄國指烏軍動用6個機械化部隊及兩個坦克營攻擊，國防部稱擊斃逾250名烏軍，摧毀16部坦克﹑3部裝甲運兵車及21部裝甲戰車。俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）當時被指亦身處烏軍攻擊前線地區。

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烏克蘭暫時未有回應消息，但防長列兹尼科夫（Oleksii Reznikov）周日在Twitter發布影片，引用Depeche Mode歌曲《享受寧靜》，配上「不需要言語，只會帶來傷害」的句子，被指傳達潛在反擊的消息。

烏克蘭早已被傳準備反擊，總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）上周六（3日）的訪問透露，烏軍已準備發動反擊，惟強調成果未必如外界預期，而且需要或甚長，成本亦可能十分沉重。

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責任編輯：吳漢培