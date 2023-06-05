  • 31°C
香港時間 : 2023605日 (週一) 11:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【俄烏戰爭】俄稱成功抵抗烏反擊 擊斃逾250烏軍

環球政治 10:32 2023/06/05

分享：

分享：

俄羅斯國防部周一（5日）聲稱，成功抵抗烏克蘭軍隊的反擊，並擊斃超過250名烏軍。烏克蘭官方周日（4日）宣傳反擊，引述英國樂隊Depeche Mode歌曲《享受寧靜》（Enjoy the Silence）。

【俄烏戰爭】澤連斯基稱烏準備反攻 憂特朗普重返白宮 【下一頁】

俄國防部在通訊平台Telegram發聲明，指烏軍周日早上在頓涅茨克（Donetsk）南部地區5個地點發起反擊，試圖攻擊認為俄軍防守最脆弱的據點，但最終失敗。

俄國指烏軍動用6個機械化部隊及兩個坦克營攻擊，國防部稱擊斃逾250名烏軍，摧毀16部坦克﹑3部裝甲運兵車及21部裝甲戰車。俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）當時被指亦身處烏軍攻擊前線地區。

【俄烏戰爭】俄反對派公開要普京走人 國營電視台照播出 【下一頁】

烏克蘭暫時未有回應消息，但防長列兹尼科夫（Oleksii Reznikov）周日在Twitter發布影片，引用Depeche Mode歌曲《享受寧靜》，配上「不需要言語，只會帶來傷害」的句子，被指傳達潛在反擊的消息。

烏克蘭早已被傳準備反擊，總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）上周六（3日）的訪問透露，烏軍已準備發動反擊，惟強調成果未必如外界預期，而且需要或甚長，成本亦可能十分沉重。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【俄烏戰爭】澤連斯基促北約允加入 德法料供安全保證
2023/06/02
【俄烏戰爭】澤連斯基促北約允加入 德法料供安全保證
金磚國家領袖獲南非外交豁免權 普京出席峰會與否仍有變數
2023/05/31
金磚國家領袖獲南非外交豁免權 普京出席峰會與否仍有變數
拜登前女助手逃至俄羅斯 曾指控拜登性騷擾
2023/05/31
拜登前女助手逃至俄羅斯 曾指控拜登性騷擾
【俄烏戰爭】莫斯科遭8架無人機襲擊 俄指烏恐怖襲擊（第三版）
2023/05/30
【俄烏戰爭】莫斯科遭8架無人機襲擊 俄指烏恐怖襲擊（第三版）
美參議員指對烏軍援最值得 俄議員威脅空襲阿拉斯加
2023/05/29
美參議員指對烏軍援最值得 俄議員威脅空襲阿拉斯加

你可能感興趣

【俄烏戰爭】澤連斯基促北約允加入 德法料供安全保證
10:35 2023/06/02
【俄烏戰爭】澤連斯基促北約允加入 德法料供安全保證
金磚國家領袖獲南非外交豁免權 普京出席峰會與否仍有變數
15:00 2023/05/31
金磚國家領袖獲南非外交豁免權 普京出席峰會與否仍有變數
拜登前女助手逃至俄羅斯 曾指控拜登性騷擾
14:00 2023/05/31
拜登前女助手逃至俄羅斯 曾指控拜登性騷擾
地緣政治 軍事 俄羅斯 烏克蘭 戰爭 機械化部隊 澤連斯基

上一篇文章

【俄烏戰爭】俄稱擊斃多名反擊烏軍 北約料瑞典將加入（持續更新）

下一篇文章

哈里梅根愛女兩歲生日 查理斯傳送大禮贈孫女
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美海軍陸戰隊員遭數十少年圍毆 9名未成年人被捕（有片）
美海軍陸戰隊員遭數十少年圍毆 9名未成年人被捕（有片）
【俄烏戰爭】俄稱擊斃多名反擊烏軍 北約料瑞典將加入（持續更新）
【俄烏戰爭】俄稱擊斃多名反擊烏軍 北約料瑞典將加入（持續更新）
卡塔爾航空將取消長途機頭等艙 商務艙有大部分相同服務
卡塔爾航空將取消長途機頭等艙 商務艙有大部分相同服務
新西蘭航空要求乘客登機前磅重 直至7月2日
新西蘭航空要求乘客登機前磅重 直至7月2日
【俄烏戰爭】澤連斯基稱烏準備反攻 憂特朗普重返白宮
【俄烏戰爭】澤連斯基稱烏準備反攻 憂特朗普重返白宮
美漢每日三餐麥當勞連續食百日 但靠一招減近60磅
美漢每日三餐麥當勞連續食百日 但靠一招減近60磅
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款