▲ 【AI大模型】華為版ChatGPT「盤古Chat」據報7月7日發布 主要面向政企客戶

華為據報搭建自家大模型產品，有內媒引述消息指，華為公司將發布一款直接對標 ChatGPT 的多模態千億級大模型產品，名為「盤古 Chat」。

報道指，盤古大模型於2020年11月在華為雲內部獲批准立為項目，「盤古 Chat 」預計將於今年 7 月 7 日舉行的華為雲開發者大會 （HDC.Cloud 2023） 上對外發布以及內測，產品主要面向政企端客戶。

盤古大模型在對話或接近GPT-3.5水平

根據華為公佈的一份論文數據顯示，華為盤古 PanGu-Σ 大模型參數最多為1.085萬億，基於華為自研的 MindSpore 框架開發，報道指，PanGu-Σ 大模型在對話方面可能已接近 GPT-3.5 的水平。

報道指，對於盤古大模型定位，華為內部團隊確立了三項最關鍵的核心設計原則：一是模型要大，可以吸收海量數據；二是網絡結構要強，能夠真正發揮出模型的性能；三是要具有優秀的泛化能力，可以真正落地到各行各業的工作場景。

根據華為雲高管的演講 PPT 信息，目前華為「盤古系列」 AI 大模型的基礎層主要包括NLP（自然語言處理）大模型、CV （電腦視覺）大模型以及科學計算大模型（氣象大模型）等，上層則是與合作夥伴開發的華為行業大模型。

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編輯：李哲毅