【港股市況】中芯國際、攜程升4%　內房股逆市回　恒指半日升102點企萬九關（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股上周五大升逾700點後，今早半日續升百點企19000點。恒指高開65點，早段曾轉跌，其後再度向上，恒生指數半日升102點，報19052點，成交541億元。科指升0.1%，報3829點。攜程 （09961） 、中芯國際 （00981） 升逾4%，ATM個別走，美團 （03690） 逆市軟跌0.3%，內房股回吐。

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大行報告︰

【大行報告｜恒指】大摩降恒指、國指目標 最熊恆指見14300

【大行報告｜中國經濟】大摩料中國GDP下半年增長6% 受惠新刺激政策、消費就業廣泛復甦

財經日誌︰

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即市走勢︰

【12：31】【香港樓市】陳茂波：考慮再放寬首置按揭成數、惟無意減辣 地產股午前向好

【12：00】恒生指數半日續升102點，報19052點，成交541億元。科指升0.1%，報3829點。攜程 （09961） 、中芯國際 （00981） 升逾4%，ATM個別走，美團 （03690） 逆市軟跌0.3%，內房股回吐。

【11：51】部分科技股逆市下跌，京東 （09618） 逆市跌0.7%，百度 （09888） 跌0.7%，網易 （09999） 跌0.8%。

【11：40】港股中午收市前，恒指升約130點，報19080點，科指升0.3%，報3837點。

【11：30】滙豐 （00005） 升近2%，友邦 （01299） 、中移動 （00941） 升逾1%，港交所 （00388） 升0.8%。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證升0.1%，深證跌0.6%，創業板指跌1.5%。

【10：51】藥明生物 （02269） 逆市跌近3%，低見43.1元。

【10：44】虎視傳媒 （01163） 升4成，高見0.26元，成交154萬元。

【10：38】招金 （01818） 挫逾9%，中國黃金 （02099） 跌逾7%，山東黃金 （01787） 跌逾3%，紫金 （02899） 跌2%。

【10：31】正式成為藍籌的攜程 （09961） 表現最好，升近4%，京東健康 （06618） 升0.8%潤電 （00836） 逆市偏軟跌0.2%，紫金 （02899） 跌2%。

【10：25】【AI大模型】華為版ChatGPT「盤古Chat」據報7月7日發布 主要面向政企客戶

【10：22】電視廣播 （00511） 股價回吐逾9%，邵氏兄弟 （00953） 回吐逾12%。

【10：03】【大行看法】霸菱方偉昌：儲局6月議息或是轉捩點 港股有機會借勢反彈

【10：00】恒指最新升約53點，報19003點，於19000點關口爭持。

【09：50】蔚小理逆市下跌，蔚來 （09866） 跌逾1%，小鵬汽車 （09868） 跌0.3%，理想 （02015） 跌近2%。

【09：47】中國5月財新綜合PMI為55.6，前值53.6；中國5月財新服務業PMI為57.1，高於預期的55.2，前值56.4。

【09：46】港股反覆向上，大市最新轉升百點，報19069點，升119點，科指升0.4%，報3839點。

【09：42】中芯國際 （00981） 升逾4%，華虹半導體 （01347） 亦升近4%。

【09：39】【大行看法】瑞信邵志銘：市場已超賣、惟反彈後要審慎 籲小心AI概念股兩大風險

【09：36】內房下跌，中海外 （00688） 跌1%，潤地 （01109） 跌逾1%，碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 跌3%，龍湖 （00960） 跌近半成。

【09：34】大市早段轉跌40點，報18909點。

【09：27】協鑫科技 （03800） 高開近2%。

【3800】協鑫科技上周五斥650萬回購400萬股 稱現行市價被低估、現為合適時機回購

【09：25】安寧控股 （00128） 復牌高開近12%，開報0.52元，成交100.3萬元。

【私有化】安寧控股獲華懋母企參明溢價24.7%私有化 料有助部署荃灣顯達路物業重建

【09：21】滙豐 （00005） 升1%，阿里巴巴 （09988） 升0.4%，騰訊 （00700） 升0.5%，美團 （03690） 逆市跌逾1%，恒指高開65點，開報19014點，科指跌0.3%，報3814點。

【09：13】期指開報19030點，升143點。

【09：00】【大行看法】富途毛君豪：長綫看好兩隻AI概念港股 料短期恒指最低恐見16800點

【08：46】安寧控股 （00128） 今早復牌。

【08：42】恒指黑期升約187點，報19131點，道指期貨升25點，報33842點。

【08：25】【盈喜盈警】友和料年度扭虧為盈 轉賺不少於630萬元

【07：45】【人民幣港股】快手6月19日推人民幣櫃台 一手100股B股

【07：45】【Morning精點】美債發行將大爆發、華爾街估一季抽走8萬億︱「荷里活斬人案」林作抽水、保險公司：終止合約

【07：45】港股ADR收報19114點，升164點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報59.29元，較港收市價高1.09元或1.9%。騰訊 （00700） ADR折合報335.48元，較港收市價高1.28元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報82.57元，較港收市價高0.07元或0.1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五造好。美國非農業職位增長強勁，惟失業率亦回升至3.7%，市場及聯儲局官員認為6月份議息會議仍可暫停加息，加上債限危機解除 ，道指上周五升701點，報33762點；標指升61點，報4282點；納指升139點或1.07%，報13240點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩

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