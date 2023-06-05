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【盈喜盈警】友和升3%　料年度扭虧為盈　轉賺不少於630萬元

股市 16:19 2023/06/05

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【盈喜盈警】友和料年度扭虧為盈　轉賺不少於630萬元

友和 （02347） 發盈喜，料年度扭虧為盈。友和預期截至3月31日止年度，將錄得純利不少於約630萬元，相對2022年3月底止年度淨虧損22.5萬元。至於2023年3月31日止年度經調整純利不少於2300萬元，相對2022年3月31日止年度經調整純利則為約2620萬元有所減少。

友和周一（6日）全日升2.6%，收報0.8元。

集團指，扭虧為盈主因公司的可轉換可贖回優先股公平值變 動減少；及股份在聯交所上市的開支減少。

至於經調整純利減少，則由於）股份在聯交所上市後產生的額外經營開支，包括法律及專業費用、佈局長遠發展的系統開發投入之費用，以及一些新業務發展的前期投入的費用。

【開市追揸沽】港股大反彈弱勢扭轉？ 憧憬內地救市內房股有救？

開市追揸沽
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【盈喜盈警】英皇國際預計上財年虧損擴大至23億　受累物業發展收入減少、投資物業公允價下跌

【盈喜盈警】維他奶國際料上財年轉賺至少3500萬元　獲政府疫情補貼6000萬元

責任編輯︰梁浩碩

港股 友和集團（02347） 盈喜
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